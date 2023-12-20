СМИ: в ВСУ считают, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации
WSJ: украинские военные называют всеобщую мобилизацию необходимостью
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись, это необходимость, пишет в среду американская газета The Wall Street Journal.
"У нас нет всеобщей мобилизации. <...> Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись", — заявил изданию оператор беспилотников спецназа ВМС Украины, известный под позывным Добро. При этом издание отмечает, что Украине необходимо "восстановить свою потрепанную армию".
Во вторник Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста на Украине до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.