https://ria.ru/20231220/vsu-1916983944.html

СМИ: в ВСУ считают, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации

СМИ: в ВСУ считают, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: в ВСУ считают, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации

Украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись, это необходимость, пишет в среду американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:17

2023-12-20T15:17

2023-12-20T16:54

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись, это необходимость, пишет в среду американская газета The Wall Street Journal. "У нас нет всеобщей мобилизации. <...> Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись", — заявил изданию оператор беспилотников спецназа ВМС Украины, известный под позывным Добро. При этом издание отмечает, что Украине необходимо "восстановить свою потрепанную армию". Во вторник Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста на Украине до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр