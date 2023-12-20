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Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си
Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си - РИА Новости, 20.12.2023
Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си
Развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:17
2023-12-20T08:17
2023-12-20T08:20
си цзиньпин
китай
россия
михаил мишустин
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Решительное продвижение Китаем высококачественного развития и открытости внешнему миру на высоком уровне принесет новые возможности для развития стран, включая Россию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, михаил мишустин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си
Си Цзиньпин: Развитие и открытость Китая принесут новые возможности России