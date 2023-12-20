https://ria.ru/20231220/vozmozhnosti-1916863176.html

Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си

Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си - РИА Новости, 20.12.2023

Развитие и открытость КНР принесут новые возможности России, заявил Си

Развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:17

2023-12-20T08:17

2023-12-20T08:20

си цзиньпин

китай

россия

михаил мишустин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Решительное продвижение Китаем высококачественного развития и открытости внешнему миру на высоком уровне принесет новые возможности для развития стран, включая Россию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

https://ria.ru/20231219/torgovlya-1916771023.html

китай

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, китай, россия, михаил мишустин