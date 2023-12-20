Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/voyska-1916914008.html
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников - РИА Новости, 20.12.2023
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников
Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:27
2023-12-20T12:27
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900781599_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_79d29f743596ba823ff64ef26abe99ab.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота до 1 миллиона 320 тысяч человек. "Именно за счет контрактников… Контрактники - это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", - сказал Картаполов. Он также отметил, что сейчас нет никакой необходимости увеличивать численность призыва на срочную службу. Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
https://ria.ru/20231128/razvedchiki-1912265187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900781599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c3b61c02ad40b59058371f952d1c22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников

Картаполов: численность войск нарастят за счет военнослужащих по контракту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота до 1 миллиона 320 тысяч человек.
"Именно за счет контрактников… Контрактники - это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", - сказал Картаполов. Он также отметил, что сейчас нет никакой необходимости увеличивать численность призыва на срочную службу.
Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
Российский разведчик в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО
28 ноября, 05:15
 
БезопасностьРоссияАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала