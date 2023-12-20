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В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников - РИА Новости, 20.12.2023
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников
Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:27
2023-12-20T12:27
2023-12-20T12:27
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота до 1 миллиона 320 тысяч человек. "Именно за счет контрактников… Контрактники - это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", - сказал Картаполов. Он также отметил, что сейчас нет никакой необходимости увеличивать численность призыва на срочную службу. Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме заявили, что численность войск увеличат за счет контрактников
Картаполов: численность войск нарастят за счет военнослужащих по контракту
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Увеличение численности войск будет достигнуто за счет контрактников, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу
сообщил, что ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина
по наращиванию численности войск армии и флота до 1 миллиона 320 тысяч человек.
"Именно за счет контрактников… Контрактники - это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", - сказал Картаполов. Он также отметил, что сейчас нет никакой необходимости увеличивать численность призыва на срочную службу.
Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
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