https://ria.ru/20231220/vnzh-1917069594.html

В Финляндии предложили повысить размер дохода для получения ВНЖ

В Финляндии предложили повысить размер дохода для получения ВНЖ - РИА Новости, 20.12.2023

В Финляндии предложили повысить размер дохода для получения ВНЖ

Министерство труда и экономического развития Финляндии предложило повысить минимальный размер дохода для получения ВНЖ трудовым мигрантам с 1300 до 1600 евро,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:04

2023-12-20T19:04

2023-12-20T19:04

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министерство труда и экономического развития Финляндии предложило повысить минимальный размер дохода для получения ВНЖ трудовым мигрантам с 1300 до 1600 евро, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства. "Выдача вида на жительство для работника будет зависеть от минимального дохода в размере 1600 евро… Предложение правительства находится на стадии обсуждения до 31 января 2024 года", – сказано в сообщении. Цель повышения минимального дохода состоит в том, чтобы стимулировать экономический рост страны, уточняет правительство. Во вторник центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году. Ранее статистическое ведомство страны сообщало, что годовая инфляция в Финляндии по итогам сентября составила 5,5%. Рост потребительских цен в Финляндии наблюдается второй год подряд после длительного периода почти отсутствующей инфляции. Рекордные темпы роста наблюдались в конце прошлого года - 9,1%. В текущем году инфляция в основном замедлялась. Государственный долг Финляндии составляет около 56% к ВВП на конец 2023 года.

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экономика, финляндия, в мире