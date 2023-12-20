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Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода

Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода - РИА Новости, 20.12.2023

Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в среду пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны по делу о хищении бюджетных средств,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:43

2023-12-20T13:43

2023-12-20T14:01

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в среду пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны по делу о хищении бюджетных средств, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В среду, 20 декабря, Служба безопасности Украины и полиция проводят обыски в Ужгородском городском совете. Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. СБУ и полиция пока с официальными комментариями по поводу обысков не выступали.Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в числе подозреваемых директор коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Тесленко и начальник отдела капитального строительства Михаил Савко. "Их подозревают в умышленном завышении стоимости ремонтных работ и стройматериалов", - подчеркнули в агентстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, мвд украины, ужгород, закарпатская область