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Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода - РИА Новости, 20.12.2023
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13:43 20.12.2023 (обновлено: 14:01 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/uzhgorod-1916945416.html
Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода
Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода - РИА Новости, 20.12.2023
Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода
Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в среду пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны по делу о хищении бюджетных средств,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:43
2023-12-20T14:01
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в среду пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны по делу о хищении бюджетных средств, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В среду, 20 декабря, Служба безопасности Украины и полиция проводят обыски в Ужгородском городском совете. Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. СБУ и полиция пока с официальными комментариями по поводу обысков не выступали.Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в числе подозреваемых директор коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Тесленко и начальник отдела капитального строительства Михаил Савко. "Их подозревают в умышленном завышении стоимости ремонтных работ и стройматериалов", - подчеркнули в агентстве.
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в мире, украина, служба безопасности украины, мвд украины, ужгород, закарпатская область
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, МВД Украины, Ужгород, Закарпатская область
Украинские СМИ сообщили об обысках в горсовете Ужгорода

"Украинская правда": СБУ и полиция пришли с обысками в горсовет Ужгорода

© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
Город Ужгород, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в среду пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны по делу о хищении бюджетных средств, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"В среду, 20 декабря, Служба безопасности Украины и полиция проводят обыски в Ужгородском городском совете. Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
СБУ и полиция пока с официальными комментариями по поводу обысков не выступали.
Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в числе подозреваемых директор коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Тесленко и начальник отдела капитального строительства Михаил Савко. "Их подозревают в умышленном завышении стоимости ремонтных работ и стройматериалов", - подчеркнули в агентстве.
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