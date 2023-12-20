https://ria.ru/20231220/usloviya-1916966700.html

"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 20.12.2023

"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что страна готова на переговоры по Украине, исходя из "собственных... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:52

2023-12-20T14:52

2023-12-20T14:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что страна готова на переговоры по Украине, исходя из "собственных интересов", чем дал Западу четко понять, что мирные соглашения возможны только на российских условиях, пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Конечно, если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы", — поделился мнением колумнист.Роша также отметил, что главный союзник Украины, США, пока не подталкивает Киев на переговоры, поскольку еще может извлекать из этого конфликта выгоду."Только тогда, когда Вашингтон увидит, что Россия выходит из сложившейся ситуации, став более сильной и лучше вооруженной, что она легко может взять под контроль всю Украину, США немедленно скомандуют Киеву, что пришло время для переговоров с Москвой", — резюмировал эксперт.Накануне президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что, если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231220/konflikt-1916891254.html

https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html

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россия, украина, сша, владимир путин