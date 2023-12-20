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"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/usloviya-1916966700.html
"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 20.12.2023
"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что страна готова на переговоры по Украине, исходя из "собственных... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:52
2023-12-20T14:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что страна готова на переговоры по Украине, исходя из "собственных интересов", чем дал Западу четко понять, что мирные соглашения возможны только на российских условиях, пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Конечно, если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы", — поделился мнением колумнист.Роша также отметил, что главный союзник Украины, США, пока не подталкивает Киев на переговоры, поскольку еще может извлекать из этого конфликта выгоду."Только тогда, когда Вашингтон увидит, что Россия выходит из сложившейся ситуации, став более сильной и лучше вооруженной, что она легко может взять под контроль всю Украину, США немедленно скомандуют Киеву, что пришло время для переговоров с Москвой", — резюмировал эксперт.Накануне президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что, если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231220/konflikt-1916891254.html
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россия, украина, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин
"На условиях Москвы": сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

Advance: Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны в Москве, заявил, что страна готова на переговоры по Украине, исходя из "собственных интересов", чем дал Западу четко понять, что мирные соглашения возможны только на российских условиях, пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
"Конечно, если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы", — поделился мнением колумнист.
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Роша также отметил, что главный союзник Украины, США, пока не подталкивает Киев на переговоры, поскольку еще может извлекать из этого конфликта выгоду.
"Только тогда, когда Вашингтон увидит, что Россия выходит из сложившейся ситуации, став более сильной и лучше вооруженной, что она легко может взять под контроль всю Украину, США немедленно скомандуют Киеву, что пришло время для переговоров с Москвой", — резюмировал эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что, если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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