https://ria.ru/20231220/ukraina-1917092856.html
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 20.12.2023
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:54
2023-12-20T21:54
2023-12-20T21:54
политика
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий против России."Невозможно их победить. У них есть ядерное оружие, а у вас нет", — напомнил участник беседы."Ты клоун, сдавайся уже", — призвали в комментариях."Разве вы сможете продолжить войну и потерять бесценные жизни людей?" — задался вопросом пользователь."У России есть право защищать себя", — отметили в чате."Верни нам обратно наши деньги", — потребовал участник дискуссии."Ты просто вор и мошенник", — посчитал другой пользователь.Ранее Зеленский и другие киевские политики неоднократно сообщали о снарядном голоде в ВСУ. По словам украинского лидера, ВСУ начнут отступать с нынешних оборонительных рубежей, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917058001.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Вооруженные силы Украины