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"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 20.12.2023
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21:54 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917092856.html
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 20.12.2023
"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России
Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:54
2023-12-20T21:54
политика
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий против России."Невозможно их победить. У них есть ядерное оружие, а у вас нет", — напомнил участник беседы."Ты клоун, сдавайся уже", — призвали в комментариях."Разве вы сможете продолжить войну и потерять бесценные жизни людей?" — задался вопросом пользователь."У России есть право защищать себя", — отметили в чате."Верни нам обратно наши деньги", — потребовал участник дискуссии."Ты просто вор и мошенник", — посчитал другой пользователь.Ранее Зеленский и другие киевские политики неоднократно сообщали о снарядном голоде в ВСУ. По словам украинского лидера, ВСУ начнут отступать с нынешних оборонительных рубежей, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917058001.html
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политика, россия, сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Вооруженные силы Украины

"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий против России.
«
"Невозможно их победить. У них есть ядерное оружие, а у вас нет", — напомнил участник беседы.
"Ты клоун, сдавайся уже", — призвали в комментариях.
"Разве вы сможете продолжить войну и потерять бесценные жизни людей?" — задался вопросом пользователь.
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"У России есть право защищать себя", — отметили в чате.
"Верни нам обратно наши деньги", — потребовал участник дискуссии.
"Ты просто вор и мошенник", — посчитал другой пользователь.
Ранее Зеленский и другие киевские политики неоднократно сообщали о снарядном голоде в ВСУ. По словам украинского лидера, ВСУ начнут отступать с нынешних оборонительных рубежей, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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