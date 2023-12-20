https://ria.ru/20231220/ukraina-1917092856.html

"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России - РИА Новости, 20.12.2023

"Невозможно". В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:54

2023-12-20T21:54

2023-12-20T21:54

политика

россия

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Зеленского о необходимости наладить собственное производство оружия для продолжения боевых действий против России."Невозможно их победить. У них есть ядерное оружие, а у вас нет", — напомнил участник беседы."Ты клоун, сдавайся уже", — призвали в комментариях."Разве вы сможете продолжить войну и потерять бесценные жизни людей?" — задался вопросом пользователь."У России есть право защищать себя", — отметили в чате."Верни нам обратно наши деньги", — потребовал участник дискуссии."Ты просто вор и мошенник", — посчитал другой пользователь.Ранее Зеленский и другие киевские политики неоднократно сообщали о снарядном голоде в ВСУ. По словам украинского лидера, ВСУ начнут отступать с нынешних оборонительных рубежей, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html

https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917058001.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, вооруженные силы украины