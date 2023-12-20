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СМИ: США "отшили" Украину в ООН
СМИ: США "отшили" Украину в ООН - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, об этом пишет Huffington... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, об этом пишет Huffington Post.По данным издания, осенью представительство Украины при ООН обратилось к коллегам из США с просьбой помочь с продвижением этой резолюции, которая, по мнению Киева, была призвана подчеркнуть "историческое противодействие России правам украинцев"."США дали ответ: сейчас неподходящее время", — говорится в публикации.Как сообщает издание, предложение было отклонено по "неясным причинам". Однако, по словам неназванного американского чиновника, чьи слова приводит HuffPost, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах."Это цена нашей односторонней политики (в секторе Газа. — Прим. ред.)", — пояснил чиновник.Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН. Против выступили США, а Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.США не в первый раз блокируют резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля в палестинском анклаве. Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии 18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.
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в мире, сша, украина, россия, оон
В мире, США, Украина, Россия, ООН
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, об этом пишет Huffington Post
.
По данным издания, осенью представительство Украины при ООН обратилось к коллегам из США с просьбой помочь с продвижением этой резолюции, которая, по мнению Киева, была призвана подчеркнуть "историческое противодействие России правам украинцев".
СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России
"США дали ответ: сейчас неподходящее время", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, предложение было отклонено по "неясным причинам". Однако, по словам неназванного американского чиновника, чьи слова приводит HuffPost, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.
«
"Это цена нашей односторонней политики (в секторе Газа. — Прим. ред.)", — пояснил чиновник.
Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН
. Против выступили США
, а Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.
США не в первый раз блокируют резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля
в палестинском анклаве. Вашингтон
наложил вето на проект резолюции Бразилии
18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.
Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года