https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html

СМИ: США "отшили" Украину в ООН

СМИ: США "отшили" Украину в ООН - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: США "отшили" Украину в ООН

США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, об этом пишет Huffington... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:19

2023-12-20T05:19

2023-12-20T05:19

в мире

сша

украина

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, об этом пишет Huffington Post.По данным издания, осенью представительство Украины при ООН обратилось к коллегам из США с просьбой помочь с продвижением этой резолюции, которая, по мнению Киева, была призвана подчеркнуть "историческое противодействие России правам украинцев"."США дали ответ: сейчас неподходящее время", — говорится в публикации.Как сообщает издание, предложение было отклонено по "неясным причинам". Однако, по словам неназванного американского чиновника, чьи слова приводит HuffPost, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах."Это цена нашей односторонней политики (в секторе Газа. — Прим. ред.)", — пояснил чиновник.Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН. Против выступили США, а Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.США не в первый раз блокируют резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля в палестинском анклаве. Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии 18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20231220/vsu-1916844154.html

https://ria.ru/20231220/putin-1916847960.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, оон