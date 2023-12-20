https://ria.ru/20231220/ugon-1916948855.html
В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег
В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег - РИА Новости, 20.12.2023
В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег
Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:54
2023-12-20T13:54
2023-12-20T13:54
происшествия
авто
калининград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости. Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в своем Telegram-канале МВД 39. "Мужчина сообщил, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали", - говорится в сообщении. Отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска установили мужчину, который уехал на чужом "Фольксвагене". Им оказался ранее судимый гражданин. Подозреваемый шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Будучи в шлепках, он сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. "Установлено, что в момент похищения автомобиля злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального УМВД сообщили РИА Новости, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Калининград, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег
В Калининграде пьяный угнал машину, пока ее хозяин недалеко расчищал снег
КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости.
Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в своем Telegram-канале
МВД 39.
"Мужчина сообщил, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали", - говорится в сообщении.
Отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска установили мужчину, который уехал на чужом "Фольксвагене". Им оказался ранее судимый гражданин. Подозреваемый шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Будучи в шлепках, он сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. "Установлено, что в момент похищения автомобиля злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили РИА Новости, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб