https://ria.ru/20231220/ugon-1916948855.html

В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег

В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег - РИА Новости, 20.12.2023

В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег

Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:54

2023-12-20T13:54

2023-12-20T13:54

происшествия

авто

калининград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости. Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в своем Telegram-канале МВД 39. "Мужчина сообщил, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали", - говорится в сообщении. Отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска установили мужчину, который уехал на чужом "Фольксвагене". Им оказался ранее судимый гражданин. Подозреваемый шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Будучи в шлепках, он сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. "Установлено, что в момент похищения автомобиля злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального УМВД сообщили РИА Новости, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)