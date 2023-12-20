https://ria.ru/20231220/udary-1916885564.html
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области - РИА Новости, 20.12.2023
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:54
2023-12-20T10:54
2023-12-20T10:54
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки преступный киевский режим нанес по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии. 46 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 28 ночью", - уточнил источник. Под огнем оказались населенные пункты Новые Лагери, Днепряны, Алешки, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Саги, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231220/donetsk-1916878514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
ВСУ нанесли 74 удара по гражданской инфраструктуре Херсонской области