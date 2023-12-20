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Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области - РИА Новости, 20.12.2023
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10:54 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/udary-1916885564.html
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области - РИА Новости, 20.12.2023
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:54
2023-12-20T10:54
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки преступный киевский режим нанес по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии. 46 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 28 ночью", - уточнил источник. Под огнем оказались населенные пункты Новые Лагери, Днепряны, Алешки, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Саги, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231220/donetsk-1916878514.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области

ВСУ нанесли 74 удара по гражданской инфраструктуре Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки преступный киевский режим нанес по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии. 46 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 28 ночью", - уточнил источник.
Под огнем оказались населенные пункты Новые Лагери, Днепряны, Алешки, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Саги, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
Осколки снаряда, - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Донецке при обстреле погиб мирный житель
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В миреХерсонская областьДнепр (город)Новая Каховка
 
 
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