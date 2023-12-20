https://ria.ru/20231220/udary-1916885564.html

Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области

Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области - РИА Новости, 20.12.2023

Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области

Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:54

2023-12-20T10:54

2023-12-20T10:54

в мире

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки преступный киевский режим нанес по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии. 46 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 28 ночью", - уточнил источник. Под огнем оказались населенные пункты Новые Лагери, Днепряны, Алешки, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Саги, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231220/donetsk-1916878514.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка