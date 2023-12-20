https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз

В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз - РИА Новости, 20.12.2023

В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:42

2023-12-20T02:42

2023-12-20T10:43

внии гочс

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. "Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М" разработано учёными ВНИИ ГОЧС – головной научной организацией МЧС России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении на сайте института. В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям."КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций; опасных химических веществ; пожаров", - отмечает ВНИИ ГОЧС.Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев."Эти и другие особенности "КУБ-М" могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230926/ugroza-1898691555.html

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внии гочс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)