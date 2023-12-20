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В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз - РИА Новости, 20.12.2023
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02:42 20.12.2023 (обновлено: 10:43 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз - РИА Новости, 20.12.2023
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:42
2023-12-20T10:43
внии гочс
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. "Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М" разработано учёными ВНИИ ГОЧС – головной научной организацией МЧС России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении на сайте института. В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям."КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций; опасных химических веществ; пожаров", - отмечает ВНИИ ГОЧС.Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев."Эти и другие особенности "КУБ-М" могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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внии гочс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВНИИ ГОЧС, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз

Ученые ВНИИ ГОЧС создали мобильное убежище от ядерных угроз

© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧСМобильное убежище гражданской обороны "КУБ-М"
Мобильное убежище гражданской обороны КУБ-М - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.
«
"Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М" разработано учёными ВНИИ ГОЧС – головной научной организацией МЧС России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении на сайте института.
В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.
"КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций; опасных химических веществ; пожаров", - отмечает ВНИИ ГОЧС.
Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.
"Эти и другие особенности "КУБ-М" могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Гутерреш оценил уровень ядерной угрозы в мире
26 сентября, 12:32
 
ВНИИ ГОЧСРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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