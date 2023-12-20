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В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года - РИА Новости, 20.12.2023
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17:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tyurma-1917023817.html
В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года
В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года - РИА Новости, 20.12.2023
В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года
Окружной суд в Польше вынес окончательный приговор по делу Мариуша Каминьского - бывшего главы МВД страны в правительстве Матеуша Моравецкого - и его... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:16
2023-12-20T17:16
в мире
польша
мариуш каминьский
анджей дуда
матеуш моравецкий
право и справедливость
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ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Окружной суд в Польше вынес окончательный приговор по делу Мариуша Каминьского - бывшего главы МВД страны в правительстве Матеуша Моравецкого - и его заместителя Мачея Вонсика о превышении полномочий, первое решение по которому было вынесено в 2015 году. Согласно решению суда, они должны провести в тюрьме два года. Восемь лет назад чиновники получили за свои преступления 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, которые не были окончательно осуждены. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. На этот раз приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит. Как сообщает радиостанция RMF FM, теперь эти политики будут вынуждены покинуть парламент, так как осуждённые не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. Однако, сядут ли чиновники в тюрьму, пока не ясно, так как на посту президента остается сторонник "Права и справедливости" Анджей Дуда, который может снова их помиловать, на этот раз с соблюдением всех правил. При этом в канцелярии президента не считают законным приговор Каминьскому и Вонсику, считая их помилованными. Министр канцелярии президента Малгожата Папроцкая заявила журналистам, что у суда "нет никаких правовых оснований для изучения прерогативы президента по помилованию". "По оценке канцелярии президента, эти господа помилованы, помилование действительно и находится в юридической силе", - добавила Папроцкая.
https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html
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в мире, польша, мариуш каминьский, анджей дуда, матеуш моравецкий, право и справедливость
В мире, Польша, Мариуш Каминьский, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года

В Польше приговорили к 2 годам тюрьмы экс-главу МВД и его зама по делу 2015 года

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Окружной суд в Польше вынес окончательный приговор по делу Мариуша Каминьского - бывшего главы МВД страны в правительстве Матеуша Моравецкого - и его заместителя Мачея Вонсика о превышении полномочий, первое решение по которому было вынесено в 2015 году.
Согласно решению суда, они должны провести в тюрьме два года.
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Восемь лет назад чиновники получили за свои преступления 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, которые не были окончательно осуждены. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.
На этот раз приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит. Как сообщает радиостанция RMF FM, теперь эти политики будут вынуждены покинуть парламент, так как осуждённые не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
Однако, сядут ли чиновники в тюрьму, пока не ясно, так как на посту президента остается сторонник "Права и справедливости" Анджей Дуда, который может снова их помиловать, на этот раз с соблюдением всех правил.
При этом в канцелярии президента не считают законным приговор Каминьскому и Вонсику, считая их помилованными.
Министр канцелярии президента Малгожата Папроцкая заявила журналистам, что у суда "нет никаких правовых оснований для изучения прерогативы президента по помилованию".
«
"По оценке канцелярии президента, эти господа помилованы, помилование действительно и находится в юридической силе", - добавила Папроцкая.
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В миреПольшаМариуш КаминьскийАнджей ДудаМатеуш МоравецкийПраво и справедливость
 
 
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