https://ria.ru/20231220/turobekty-1917091464.html

Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов

Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов - РИА Новости, 20.12.2023

Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов

Число посещений туристических объектов в Ярославской области, по предварительным данным, в 2023 году превысит 9 миллионов раз, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:42

2023-12-20T21:42

2023-12-20T21:42

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ярославская область

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Число посещений туристических объектов в Ярославской области, по предварительным данным, в 2023 году превысит 9 миллионов раз, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил предварительные итоги работы туротрасли региона в 2023 году. "По данным "СберАналитики" количество посещений туристических объектов – коллективных средств размещения и объектов показа – превысит 9 миллионов раз, тогда как в 2022 году зафиксировано 7,7 миллиона раз. Число гостей, остававшихся в регионе с ночевкой, достигнет 2,8 миллиона человек – это на четверть больше показателя прошлого года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным губернатора, оборот средств туристов в Ярославской области составит более 18 миллиардов рублей, в 2022 году эта цифра равнялась 11,5 миллиардов рублей. "Мы серьезно растем в сфере туризма, и это очень важно. Ведь туризм – один из локомотивов развития региона. Каждый рубль, оставленный у нас туристами – это инвестиции в экономику области и в повышение качества жизни людей в регионе. Ведь это новые рабочие места, заработная плата для участников индустрии гостеприимства", - сказал глава региона. Он добавил, что задача правительства Ярославской области – "войти в топ-10 и даже в топ-5 лучших регионов России по развитию туризма". По словам министра туризма Ярославской области Ольги Габуевой, в регионе ведется активная работа по увеличению количества мест размещения туристов. Габуева подчеркнула, что реализация инвестиционных проектов позволит области в 2024 году увеличить число гостей, которые смогут остановиться в коллективных средствах размещения, больше чем на 30% по сравнению с показателем 2022 года.

https://ria.ru/20231116/yaroslavl-1909147965.html

https://ria.ru/20231206/pereslavl-zalesskiy-1914220660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, россия, михаил евраев, туризм