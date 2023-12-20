https://ria.ru/20231220/turobekty-1917091464.html
Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов
Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов - РИА Новости, 20.12.2023
Число посещений туробъектов в Ярославской области превысит девять миллионов
Число посещений туристических объектов в Ярославской области, по предварительным данным, в 2023 году превысит 9 миллионов раз, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:42
2023-12-20T21:42
2023-12-20T21:42
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Число посещений туристических объектов в Ярославской области, по предварительным данным, в 2023 году превысит 9 миллионов раз, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил предварительные итоги работы туротрасли региона в 2023 году. "По данным "СберАналитики" количество посещений туристических объектов – коллективных средств размещения и объектов показа – превысит 9 миллионов раз, тогда как в 2022 году зафиксировано 7,7 миллиона раз. Число гостей, остававшихся в регионе с ночевкой, достигнет 2,8 миллиона человек – это на четверть больше показателя прошлого года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным губернатора, оборот средств туристов в Ярославской области составит более 18 миллиардов рублей, в 2022 году эта цифра равнялась 11,5 миллиардов рублей. "Мы серьезно растем в сфере туризма, и это очень важно. Ведь туризм – один из локомотивов развития региона. Каждый рубль, оставленный у нас туристами – это инвестиции в экономику области и в повышение качества жизни людей в регионе. Ведь это новые рабочие места, заработная плата для участников индустрии гостеприимства", - сказал глава региона. Он добавил, что задача правительства Ярославской области – "войти в топ-10 и даже в топ-5 лучших регионов России по развитию туризма". По словам министра туризма Ярославской области Ольги Габуевой, в регионе ведется активная работа по увеличению количества мест размещения туристов. Габуева подчеркнула, что реализация инвестиционных проектов позволит области в 2024 году увеличить число гостей, которые смогут остановиться в коллективных средствах размещения, больше чем на 30% по сравнению с показателем 2022 года.
https://ria.ru/20231116/yaroslavl-1909147965.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ярославская область, россия, михаил евраев, туризм
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Туризм
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Число посещений туристических объектов в Ярославской области, по предварительным данным, в 2023 году превысит 9 миллионов раз, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил предварительные итоги работы туротрасли региона в 2023 году.
«
"По данным "СберАналитики" количество посещений туристических объектов – коллективных средств размещения и объектов показа – превысит 9 миллионов раз, тогда как в 2022 году зафиксировано 7,7 миллиона раз. Число гостей, остававшихся в регионе с ночевкой, достигнет 2,8 миллиона человек – это на четверть больше показателя прошлого года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным губернатора, оборот средств туристов в Ярославской области составит более 18 миллиардов рублей, в 2022 году эта цифра равнялась 11,5 миллиардов рублей.
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«
"Мы серьезно растем в сфере туризма, и это очень важно. Ведь туризм – один из локомотивов развития региона. Каждый рубль, оставленный у нас туристами – это инвестиции в экономику области и в повышение качества жизни людей в регионе. Ведь это новые рабочие места, заработная плата для участников индустрии гостеприимства", - сказал глава региона.
Он добавил, что задача правительства Ярославской области – "войти в топ-10 и даже в топ-5 лучших регионов России
по развитию туризма".
По словам министра туризма Ярославской области Ольги Габуевой, в регионе ведется активная работа по увеличению количества мест размещения туристов. Габуева подчеркнула, что реализация инвестиционных проектов позволит области в 2024 году увеличить число гостей, которые смогут остановиться в коллективных средствах размещения, больше чем на 30% по сравнению с показателем 2022 года.
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