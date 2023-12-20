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ЦАХАЛ признал факт открытия огня у церкви в Газе, где погибли мать и дочь - РИА Новости, 20.12.2023
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02:09 20.12.2023 (обновлено: 02:10 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/tserkov-1916843810.html
ЦАХАЛ признал факт открытия огня у церкви в Газе, где погибли мать и дочь
ЦАХАЛ признал факт открытия огня у церкви в Газе, где погибли мать и дочь - РИА Новости, 20.12.2023
ЦАХАЛ признал факт открытия огня у церкви в Газе, где погибли мать и дочь
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что открывала огонь в секторе Газа в районе католической церкви, где были убиты мать и дочь. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:09
2023-12-20T02:10
израиль
россия
восточный иерусалим
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что открывала огонь в секторе Газа в районе католической церкви, где были убиты мать и дочь. Папа Римский Франциск 17 декабря заявил о гибели матери и дочери от огня израильских снайперов на территории единственного католического прихода в секторе Газа – церкви Святого Семейства. "Семнадцатого декабря... террористы ХАМАС запустили реактивную гранату в войска Армии обороны Израиля в районе церкви. Войска затем идентифицировали трех человек, работающих наводчиками ХАМАС... В ответ наши войска открыли огонь по наводчикам и зарегистрировали попадания", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. ЦАХАЛ признает, что инцидент имел место в районе, где были убиты две женщины, однако утверждает, что сообщения об их гибели не соответствуют результатам первоначальной проверки армии. Впрочем, как отмечает армия, расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231218/gaza-1916399601.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ признал факт открытия огня у церкви в Газе, где погибли мать и дочь

ЦАХАЛ заявил, что открывал огонь вблизи церкви в Газе, где погибли мать и дочь

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что открывала огонь в секторе Газа в районе католической церкви, где были убиты мать и дочь.
Папа Римский Франциск 17 декабря заявил о гибели матери и дочери от огня израильских снайперов на территории единственного католического прихода в секторе Газа – церкви Святого Семейства.
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"Семнадцатого декабря... террористы ХАМАС запустили реактивную гранату в войска Армии обороны Израиля в районе церкви. Войска затем идентифицировали трех человек, работающих наводчиками ХАМАС... В ответ наши войска открыли огонь по наводчикам и зарегистрировали попадания", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
ЦАХАЛ признает, что инцидент имел место в районе, где были убиты две женщины, однако утверждает, что сообщения об их гибели не соответствуют результатам первоначальной проверки армии.
Впрочем, как отмечает армия, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияВосточный ИерусалимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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