https://ria.ru/20231220/tsenzura-1917082895.html

Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране

Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране - РИА Новости, 20.12.2023

Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране

Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:37

2023-12-20T20:37

2023-12-20T20:37

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россия

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маргарита симоньян

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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей компании "Тоспа" Симон Фаградян. В среду Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что автор и ведущий передачи якобы использовал в адрес Республики Армения и народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином". "Если так будет продолжаться, мы дойдем до цензуры, поскольку за мнение, высказанное человеком, наказывают ретранслятора", - сказал Фаградян агентству Sputnik Армения. "Говорят, Кеосаян "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", но его речь была адресована конкретному субъекту, здесь нет вопроса национального достоинства. И субъекту решать, оскорбление ли для него сказанное, он может подать иск в рамках Гражданского кодекса", - добавил юрист. Говоря о претензиях к ведущему Sputnik Армения Арману Абовяну, которого комиссия обвинила в распространении непроверенной информации, адвокат заявил, что тот высказывал личное мнение. В рамках второго производства комиссия по телевидению и радио Армении также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов, что составляет порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения, заявив, что это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся". Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html

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Наталья Макарова

армения, ереван, россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, sputnik армения