Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране
Адвокат ретранслятора радио Sputnik Армения заявил об угрозе введения цензуры
© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik
© Sputnik / Нина Зотина
Международное агентство и радио Sputnik . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей компании "Тоспа" Симон Фаградян.
В среду Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что автор и ведущий передачи якобы использовал в адрес Республики Армения и народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином".
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"Если так будет продолжаться, мы дойдем до цензуры, поскольку за мнение, высказанное человеком, наказывают ретранслятора", - сказал Фаградян агентству Sputnik Армения.
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"Говорят, Кеосаян "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", но его речь была адресована конкретному субъекту, здесь нет вопроса национального достоинства. И субъекту решать, оскорбление ли для него сказанное, он может подать иск в рамках Гражданского кодекса", - добавил юрист.
Говоря о претензиях к ведущему Sputnik Армения Арману Абовяну, которого комиссия обвинила в распространении непроверенной информации, адвокат заявил, что тот высказывал личное мнение.
В рамках второго производства комиссия по телевидению и радио Армении также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов, что составляет порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения, заявив, что это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".
Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.