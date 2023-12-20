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Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране - РИА Новости, 20.12.2023
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20:37 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tsenzura-1917082895.html
Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране
Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране - РИА Новости, 20.12.2023
Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране
Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:37
2023-12-20T20:37
армения
ереван
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей компании "Тоспа" Симон Фаградян. В среду Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что автор и ведущий передачи якобы использовал в адрес Республики Армения и народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином". "Если так будет продолжаться, мы дойдем до цензуры, поскольку за мнение, высказанное человеком, наказывают ретранслятора", - сказал Фаградян агентству Sputnik Армения. "Говорят, Кеосаян "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", но его речь была адресована конкретному субъекту, здесь нет вопроса национального достоинства. И субъекту решать, оскорбление ли для него сказанное, он может подать иск в рамках Гражданского кодекса", - добавил юрист. Говоря о претензиях к ведущему Sputnik Армения Арману Абовяну, которого комиссия обвинила в распространении непроверенной информации, адвокат заявил, что тот высказывал личное мнение. В рамках второго производства комиссия по телевидению и радио Армении также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов, что составляет порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения, заявив, что это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся". Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
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армения, ереван, россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, sputnik армения
Армения, Ереван, Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Sputnik Армения
Адвокат ретранслятора Sputnik Армения заявил об угрозе цензуры в стране

Адвокат ретранслятора радио Sputnik Армения заявил об угрозе введения цензуры

© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik
Международное агентство и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Приостановка армянским регулятором на 30 дней лицензии ретранслятора радио Sputnik Армения грозит введением в стране цензуры, считает адвокат ретранслирующей компании "Тоспа" Симон Фаградян.
В среду Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию действие лицензии радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что автор и ведущий передачи якобы использовал в адрес Республики Армения и народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Вчера, 18:20
«
"Если так будет продолжаться, мы дойдем до цензуры, поскольку за мнение, высказанное человеком, наказывают ретранслятора", - сказал Фаградян агентству Sputnik Армения.
«
"Говорят, Кеосаян "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания", но его речь была адресована конкретному субъекту, здесь нет вопроса национального достоинства. И субъекту решать, оскорбление ли для него сказанное, он может подать иск в рамках Гражданского кодекса", - добавил юрист.
Говоря о претензиях к ведущему Sputnik Армения Арману Абовяну, которого комиссия обвинила в распространении непроверенной информации, адвокат заявил, что тот высказывал личное мнение.
В рамках второго производства комиссия по телевидению и радио Армении также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов, что составляет порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения, заявив, что это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 15:29
Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
 
АрменияЕреванРоссияТигран КеосаянМаргарита СимоньянSputnik Армения
 
 
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