https://ria.ru/20231220/tsentrobank-1916947334.html

ЦБ назвал главное разочарование года

ЦБ назвал главное разочарование года - РИА Новости, 20.12.2023

ЦБ назвал главное разочарование года

Статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием уходящего года то, что Россия мало продвинулась в создании регулирования цифровых... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:49

2023-12-20T13:49

2023-12-20T13:49

экономика

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием уходящего года то, что Россия мало продвинулась в создании регулирования цифровых прав и цифровых валют, в частности, возможности их использования в трансграничных расчетах. "Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют, по крайней мере, в возможности использования их в качестве средства платежа в трансграничных расчетах", - сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре "Россия сегодня", подводя итоги уходящего года. "Одновременно тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагалось много надежд", - добавил Гузнов. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты "зависла". Вместе с тем с 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Тестирование цифрового рубля продлится минимум до конца 2024 года, а при необходимости может быть продлено, говорили в ЦБ. Внедрять же цифровую валюту в массовый оборот планируется не ранее 2025 года.

https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф