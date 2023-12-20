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ЦБ назвал главное разочарование года - РИА Новости, 20.12.2023
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13:49 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tsentrobank-1916947334.html
ЦБ назвал главное разочарование года
ЦБ назвал главное разочарование года - РИА Новости, 20.12.2023
ЦБ назвал главное разочарование года
Статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием уходящего года то, что Россия мало продвинулась в создании регулирования цифровых... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:49
2023-12-20T13:49
экономика
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием уходящего года то, что Россия мало продвинулась в создании регулирования цифровых прав и цифровых валют, в частности, возможности их использования в трансграничных расчетах. "Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют, по крайней мере, в возможности использования их в качестве средства платежа в трансграничных расчетах", - сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре "Россия сегодня", подводя итоги уходящего года. "Одновременно тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагалось много надежд", - добавил Гузнов. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты "зависла". Вместе с тем с 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Тестирование цифрового рубля продлится минимум до конца 2024 года, а при необходимости может быть продлено, говорили в ЦБ. Внедрять же цифровую валюту в массовый оборот планируется не ранее 2025 года.
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экономика, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ назвал главное разочарование года

ЦБ: главное разочарование года — малый прогресс в регулировании цифровых валют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием уходящего года то, что Россия мало продвинулась в создании регулирования цифровых прав и цифровых валют, в частности, возможности их использования в трансграничных расчетах.
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"Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют, по крайней мере, в возможности использования их в качестве средства платежа в трансграничных расчетах", - сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре "Россия сегодня", подводя итоги уходящего года.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой
Вчера, 10:46
"Одновременно тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагалось много надежд", - добавил Гузнов. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты "зависла".
Вместе с тем с 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Тестирование цифрового рубля продлится минимум до конца 2024 года, а при необходимости может быть продлено, говорили в ЦБ. Внедрять же цифровую валюту в массовый оборот планируется не ранее 2025 года.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Итоги года: Цифровой рубль вышел в реальность
08:12
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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