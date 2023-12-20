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Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае - РИА Новости, 20.12.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:20 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tsentr-1916879231.html
Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае
Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае - РИА Новости, 20.12.2023
Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае
В Хабаровском крае возобновят работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, сотрудники государственных и частных... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:20
2023-12-20T10:20
хабаровский край
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае возобновят работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, сотрудники государственных и частных фарморганизаций обязаны уметь работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел комиссию по противодействию незаконному обороту промпродукции в Хабаровском крае. Обсуждались вопросы предотвращения оборота некачественных и немаркированных медпрепаратов и организации питания в социальных учреждениях. Губернатор отметил, что до 8% медикаментов на фармрынке - некачественные, немаркированные и контрафакт. И чаще всего ими торгуют в интернете. Почти 30 нелегальных сайтов выявлено и заблокировано за год. Особое внимание - препаратам в больницах, поликлиниках и аптеках. Региональный Росздравнадзор отслеживает цены, количество средств и сроки годности. Однако специалисты фиксируют большой объем неактуальных онлайн-данных, который сложился из-за банальной некомпетентности сотрудников, отвечающих за профильную базу, заявил Дегтярев. "Выход - возобновить работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Здесь будут обучать корректно вести учет препаратов. Наша задача - обеспечить максимальный охват: государственные и частные фарморганизации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, не менее важный вопрос, вынесенный на обсуждение, касался минимизации объема поставок непереработанной пищевой продукции животного происхождения в социальные учреждения. В фокусе внимания – организация безопасного питания детей в школах и детсадах. По данным замруководителя Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Марины Гулящук, в 2022 году между управлением и минобнауки заключено соглашение о взаимодействии для эффективного соблюдения ветеринарного законодательства. Благодаря чему в этом году в краевых образовательных учреждениях проведено 35 лабораторных испытаний: нарушений не выявлено. По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что тема организации питания в социальных, медицинских, образовательных учреждениях находится на личном контроле вице-премьера России, главы госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Дениса Мантурова. "Мы должны друг другу помогать, чтобы дети в школах, пациенты в больницах, постояльцы соцучреждений получали качественное питание. Желательно, местное. В этом направлении и нужно продолжать работать", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20231219/vodovod-1916626929.html
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хабаровский край, россия, михаил дегтярев, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев, Денис Мантуров, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае возобновят работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, сотрудники государственных и частных фарморганизаций обязаны уметь работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел комиссию по противодействию незаконному обороту промпродукции в Хабаровском крае. Обсуждались вопросы предотвращения оборота некачественных и немаркированных медпрепаратов и организации питания в социальных учреждениях. Губернатор отметил, что до 8% медикаментов на фармрынке - некачественные, немаркированные и контрафакт. И чаще всего ими торгуют в интернете. Почти 30 нелегальных сайтов выявлено и заблокировано за год. Особое внимание - препаратам в больницах, поликлиниках и аптеках. Региональный Росздравнадзор отслеживает цены, количество средств и сроки годности. Однако специалисты фиксируют большой объем неактуальных онлайн-данных, который сложился из-за банальной некомпетентности сотрудников, отвечающих за профильную базу, заявил Дегтярев.
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"Выход - возобновить работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Здесь будут обучать корректно вести учет препаратов. Наша задача - обеспечить максимальный охват: государственные и частные фарморганизации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным правительства региона, не менее важный вопрос, вынесенный на обсуждение, касался минимизации объема поставок непереработанной пищевой продукции животного происхождения в социальные учреждения. В фокусе внимания – организация безопасного питания детей в школах и детсадах.
По данным замруководителя Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Марины Гулящук, в 2022 году между управлением и минобнауки заключено соглашение о взаимодействии для эффективного соблюдения ветеринарного законодательства. Благодаря чему в этом году в краевых образовательных учреждениях проведено 35 лабораторных испытаний: нарушений не выявлено.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что тема организации питания в социальных, медицинских, образовательных учреждениях находится на личном контроле вице-премьера России, главы госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Дениса Мантурова.
"Мы должны друг другу помогать, чтобы дети в школах, пациенты в больницах, постояльцы соцучреждений получали качественное питание. Желательно, местное. В этом направлении и нужно продолжать работать", - заключил губернатор.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияМихаил ДегтяревДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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