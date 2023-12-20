https://ria.ru/20231220/tsentr-1916879231.html

Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае

Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае - РИА Новости, 20.12.2023

Работу Центра компетенций для фармкомпаний возобновят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возобновят работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, сотрудники государственных и частных... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:20

2023-12-20T10:20

2023-12-20T10:20

хабаровский край

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае возобновят работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, сотрудники государственных и частных фарморганизаций обязаны уметь работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел комиссию по противодействию незаконному обороту промпродукции в Хабаровском крае. Обсуждались вопросы предотвращения оборота некачественных и немаркированных медпрепаратов и организации питания в социальных учреждениях. Губернатор отметил, что до 8% медикаментов на фармрынке - некачественные, немаркированные и контрафакт. И чаще всего ими торгуют в интернете. Почти 30 нелегальных сайтов выявлено и заблокировано за год. Особое внимание - препаратам в больницах, поликлиниках и аптеках. Региональный Росздравнадзор отслеживает цены, количество средств и сроки годности. Однако специалисты фиксируют большой объем неактуальных онлайн-данных, который сложился из-за банальной некомпетентности сотрудников, отвечающих за профильную базу, заявил Дегтярев. "Выход - возобновить работу Центра компетенций на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения. Здесь будут обучать корректно вести учет препаратов. Наша задача - обеспечить максимальный охват: государственные и частные фарморганизации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, не менее важный вопрос, вынесенный на обсуждение, касался минимизации объема поставок непереработанной пищевой продукции животного происхождения в социальные учреждения. В фокусе внимания – организация безопасного питания детей в школах и детсадах. По данным замруководителя Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Марины Гулящук, в 2022 году между управлением и минобнауки заключено соглашение о взаимодействии для эффективного соблюдения ветеринарного законодательства. Благодаря чему в этом году в краевых образовательных учреждениях проведено 35 лабораторных испытаний: нарушений не выявлено. По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что тема организации питания в социальных, медицинских, образовательных учреждениях находится на личном контроле вице-премьера России, главы госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Дениса Мантурова. "Мы должны друг другу помогать, чтобы дети в школах, пациенты в больницах, постояльцы соцучреждений получали качественное питание. Желательно, местное. В этом направлении и нужно продолжать работать", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20231219/vodovod-1916626929.html

https://ria.ru/20231214/degtyarev-1915700432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

хабаровский край, россия, михаил дегтярев, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)