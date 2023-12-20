https://ria.ru/20231220/trevoga-1917090218.html
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2023
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:31
2023-12-20T21:31
2023-12-20T21:34
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 21.23 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве. Через три минуты тревогу объявили уже по всей территории Украины.Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве, а через три минуты по всей Украины