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Штаб Трампа обжалует запрет на участие в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023
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02:55 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tramp-1916845327.html
Штаб Трампа обжалует запрет на участие в праймериз в Колорадо
Штаб Трампа обжалует запрет на участие в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023
Штаб Трампа обжалует запрет на участие в праймериз в Колорадо
Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг счел решение суда в Колорадо ошибочным, заявил, что оно будет оспорено. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:55
2023-12-20T02:55
сша
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг счел решение суда в Колорадо ошибочным, заявил, что оно будет оспорено. Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, следует из решения инстанции. "Верховный суд Колорадо вынес совершенно ошибочное решение... Мы незамедлительно подадим апелляцию в верховный суд США", - говорится в заявлении Чунга. Кандидат от партии на выборах президента определяется на национальном съезде объединения по итогам праймериз в штатах, которые определяют количество делегатов от каждого в поддержку кого-либо из номинантов. Таким образом, даже если Трамп не будет представлен в одном из штатов, он сохраняет возможность выдвинуться от республиканцев. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231207/vybory-1914319239.html
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сша, дональд трамп, колорадо, в мире, джо байден
США, Дональд Трамп, Колорадо, В мире, Джо Байден
Штаб Трампа обжалует запрет на участие в праймериз в Колорадо

Штаб Трампа обжалует решение суда в Колорадо на запрет на участие в праймериз

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг счел решение суда в Колорадо ошибочным, заявил, что оно будет оспорено.
Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, следует из решения инстанции.
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"Верховный суд Колорадо вынес совершенно ошибочное решение... Мы незамедлительно подадим апелляцию в верховный суд США", - говорится в заявлении Чунга.
Кандидат от партии на выборах президента определяется на национальном съезде объединения по итогам праймериз в штатах, которые определяют количество делегатов от каждого в поддержку кого-либо из номинантов. Таким образом, даже если Трамп не будет представлен в одном из штатов, он сохраняет возможность выдвинуться от республиканцев.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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30 ноября, 02:47
 
СШАДональд ТрампКолорадоВ миреДжо Байден
 
 
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