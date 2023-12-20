https://ria.ru/20231220/tovary-1917015943.html

ЕС расширит список товаров, запрещенных к реэкспорту в Россию, заявил МИД

ЕС расширит список товаров, запрещенных к реэкспорту в Россию, заявил МИД - РИА Новости, 20.12.2023

ЕС расширит список товаров, запрещенных к реэкспорту в Россию, заявил МИД

ЕС попытается расширить список товаров, запрещенных к реэкпорту в Россию, но подобные шаги приведут лишь к дополнительной административной нагрузке и снижению... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:53

2023-12-20T16:53

2023-12-20T16:53

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЕС попытается расширить список товаров, запрещенных к реэкпорту в Россию, но подобные шаги приведут лишь к дополнительной административной нагрузке и снижению конкурентноспособности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. "Нынешним кратким перечнем товаров дело не ограничится, Брюссель будет стремиться расширить этот список в надежде подорвать взаимовыгодные торгово-экономические связи с нашей страной и между нашей страной с нашими партнерами и друзьями, включая, кстати говоря, и Турцию", - сказала Захарова на брифинге. При этом дипломат добавила, что подобные действия ЕС по контролю торговых связей третьих стран с Россией "приведут лишь к увеличению административного бремени для есовских экспертов и снижению их конкурентноспособности". Захарова сравнила ЕС с больным человеком, которому не стоит уподобляться. "Если кто-то рядом с вами заболевает, наверное, стоит помочь, предложить лекарство, самому защититься от болезни или инфекции, предпринять профилактические шаги. Я не думаю, что стоит уподобляться человеку, который плохо себя чувствует, или специально заражаться", - добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)