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Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР
Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР - РИА Новости, 20.12.2023
Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР
Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T06:41
2023-12-20T06:41
2023-12-20T06:41
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР сообщил, что к концу года объем двусторонней торговли достиг 218,28 миллиарда долларов. "С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом (России Владимиром) Путиным задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", - сказал китайский лидер, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.
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экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР
Си Цзиньпин: задача по объему торговли России и КНР выполнена с опережением