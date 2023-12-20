https://ria.ru/20231220/torgovlya-1916855826.html

Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР

Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР - РИА Новости, 20.12.2023

Си Цзиньпин оценил выполнение задачи по росту объема торговли России и КНР

Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:41

2023-12-20T06:41

2023-12-20T06:41

экономика

россия

китай

пекин

михаил мишустин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР сообщил, что к концу года объем двусторонней торговли достиг 218,28 миллиарда долларов. "С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом (России Владимиром) Путиным задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", - сказал китайский лидер, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.

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китай

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экономика, россия, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин