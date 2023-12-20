https://ria.ru/20231220/telo-1916937864.html

В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку

В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку - РИА Новости, 20.12.2023

В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку

Промерзшее тело девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:31

2023-12-20T13:31

2023-12-20T13:31

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Промерзшее тело девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ. "По факту обнаружения тела следователем следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве. По предварительным данным, утром 16 декабря девушка ушла из дома в Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. Один раз она выходила на связь с родственниками, после чего ее телефон был выключен. Спустя несколько дней, 19 декабря, в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское Богородского городского округа поисковый отряд "Лиза Алерт" нашел промерзшее тело 27-летней девушки.

https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)