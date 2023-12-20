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В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку - РИА Новости, 20.12.2023
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13:31 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/telo-1916937864.html
В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку
В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку - РИА Новости, 20.12.2023
В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку
Промерзшее тело девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:31
2023-12-20T13:31
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Промерзшее тело девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ. "По факту обнаружения тела следователем следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве. По предварительным данным, утром 16 декабря девушка ушла из дома в Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. Один раз она выходила на связь с родственниками, после чего ее телефон был выключен. Спустя несколько дней, 19 декабря, в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское Богородского городского округа поисковый отряд "Лиза Алерт" нашел промерзшее тело 27-летней девушки.
https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ногинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку

У озера в Подмосковье нашли мертвой пропавшую без вести москвичку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Промерзшее тело девушки, которая несколько дней считалась без вести пропавшей, нашли возле озера в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ.
"По факту обнаружения тела следователем следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.
По предварительным данным, утром 16 декабря девушка ушла из дома в Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. Один раз она выходила на связь с родственниками, после чего ее телефон был выключен.
Спустя несколько дней, 19 декабря, в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское Богородского городского округа поисковый отряд "Лиза Алерт" нашел промерзшее тело 27-летней девушки.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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