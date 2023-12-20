https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html

Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника

Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника - РИА Новости, 20.12.2023

Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:47

2023-12-20T17:47

2023-12-20T19:07

россия

москва

павел ивлев

лига безопасного интернета

шоубиз

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882869768_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9df62e6028555f4082ee5a3dad75e190.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя - Павел Ивлев). "Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", — написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что после ее обращения блогер начал удалять посты. "Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим", — добавила глава "Лиги безопасного интернета". Паша Техник известен ролью в развитии российского андеграунд-рэпа в 2000-е и 2010-е, а также эпатажным поведением. В июле этого года Тверской суд Москвы назначил музыканту 13 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики - символ Третьего рейха присутствует у него на теле как элемент татуировки.

https://ria.ru/20231127/sud-1912080615.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, павел ивлев, лига безопасного интернета, новости шоу-бизнеса