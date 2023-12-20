https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника - РИА Новости, 20.12.2023
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:47
2023-12-20T17:47
2023-12-20T19:07
россия
москва
павел ивлев
лига безопасного интернета
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882869768_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9df62e6028555f4082ee5a3dad75e190.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя - Павел Ивлев). "Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", — написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что после ее обращения блогер начал удалять посты. "Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим", — добавила глава "Лиги безопасного интернета". Паша Техник известен ролью в развитии российского андеграунд-рэпа в 2000-е и 2010-е, а также эпатажным поведением. В июле этого года Тверской суд Москвы назначил музыканту 13 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики - символ Третьего рейха присутствует у него на теле как элемент татуировки.
https://ria.ru/20231127/sud-1912080615.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882869768_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6a7dcce54728170faf73a7dfb76c6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, павел ивлев, лига безопасного интернета, новости шоу-бизнеса
Россия, Москва, Павел Ивлев, Лига безопасного интернета, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника
Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника из-за деструктивного контента