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Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника - РИА Новости, 20.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:47 20.12.2023 (обновлено: 19:07 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника - РИА Новости, 20.12.2023
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:47
2023-12-20T19:07
россия
москва
павел ивлев
лига безопасного интернета
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя - Павел Ивлев). "Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", — написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что после ее обращения блогер начал удалять посты. "Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим", — добавила глава "Лиги безопасного интернета". Паша Техник известен ролью в развитии российского андеграунд-рэпа в 2000-е и 2010-е, а также эпатажным поведением. В июле этого года Тверской суд Москвы назначил музыканту 13 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики - символ Третьего рейха присутствует у него на теле как элемент татуировки.
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россия, москва, павел ивлев, лига безопасного интернета, новости шоу-бизнеса
Россия, Москва, Павел Ивлев, Лига безопасного интернета, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Мизулина пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника

Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника из-за деструктивного контента

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в МВД России в связи с распространением деструктивного контента рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя - Павел Ивлев).
«
"Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", — написала Мизулина в своем Telegram-канале, добавив, что после ее обращения блогер начал удалять посты.
«
"Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим", — добавила глава "Лиги безопасного интернета".
Паша Техник известен ролью в развитии российского андеграунд-рэпа в 2000-е и 2010-е, а также эпатажным поведением. В июле этого года Тверской суд Москвы назначил музыканту 13 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики - символ Третьего рейха присутствует у него на теле как элемент татуировки.
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ШоубизРоссияМоскваПавел ИвлевЛига безопасного интернетаНовости шоу-бизнеса
 
 
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