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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 20.12.2023 (обновлено: 13:47 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/svo-1916946173.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:46
2023-12-20T13:47
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет, сообщили в среду в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА"-, - говорится в сообщении, опубликованном представительством. По данным ведомства, в 13.15 обстреляли так же Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
https://ria.ru/20231220/obstrel-1916839215.html
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет, сообщили в среду в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА"-, - говорится в сообщении, опубликованном представительством.
По данным ведомства, в 13.15 обстреляли так же Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
00:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
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