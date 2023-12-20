https://ria.ru/20231220/svo-1916946173.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.12.2023

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:46

2023-12-20T13:46

2023-12-20T13:47

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет, сообщили в среду в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА"-, - говорится в сообщении, опубликованном представительством. По данным ведомства, в 13.15 обстреляли так же Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.

https://ria.ru/20231220/obstrel-1916839215.html

донецк

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донецк