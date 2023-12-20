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В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна
В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна - РИА Новости, 20.12.2023
В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна
Житель города Кемерово, в состоянии алкогольного опьянения выбросивший лабрадора из окна на третьем этаже после ссоры с женой, пойдет под суд за жестокое... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:53
2023-12-20T05:53
2023-12-20T05:53
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Житель города Кемерово, в состоянии алкогольного опьянения выбросивший лабрадора из окна на третьем этаже после ссоры с женой, пойдет под суд за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу. В октябре сообщалось, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Кемерово, поссорившись с женой, начал выбрасывать вещи из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, также мужчина выкинул и собаку. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава. Дебошира доставили в отдел полиции, свою вину он отрицать не стал. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Животное прооперировали в ветклинике. "В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово", – сообщает ведомство. Уточняется, что мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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кемерово, россия, происшествия
Кемерово, Россия, Происшествия
В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна
В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна после ссоры с женой