https://ria.ru/20231220/su-34-1916851210.html

Су-34 поразили на Краснолиманском направлении три командных пункта ВСУ

Су-34 поразили на Краснолиманском направлении три командных пункта ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Су-34 поразили на Краснолиманском направлении три командных пункта ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли бомбовый удар по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:05

2023-12-20T05:05

2023-12-20T05:05

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли бомбовый удар по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил командир одного из экипажей Олег. "Сегодня выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тысяч метров, за облаками. Полет прошел достаточно спокойно, все вооружение сработало штатно. Все цели были поражены", - сказал летчик. В Минобороны РФ отметили, что экипажи Су-34 в интересах группировки войск "Центр" нанесли удары и поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации. Экипажи бомбардировщиков применили универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 килограммов. После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтвердили попадание в цель, а также обеспечили безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования. Минобороны РФ также опубликовало видео боевого вылета. На нем видно, как самолеты готовят на аэродроме, как они разбегаются по взлетно-посадочной полосе и выходят на точку, откуда применяют вооружение. Также показано возвращение истребителя-бомбардировщика на аэродром.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность