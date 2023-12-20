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Кэмерон: сценарий развития конфликта для Украины должен написать Запад - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/stsenariy-1916956177.html
Кэмерон: сценарий развития конфликта для Украины должен написать Запад
Кэмерон: сценарий развития конфликта для Украины должен написать Запад - РИА Новости, 20.12.2023
Кэмерон: сценарий развития конфликта для Украины должен написать Запад
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сравнивая украинский конфликт с пьесой, заявил, что Западу предстоит еще написать очередной акт его... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:22
2023-12-20T14:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сравнивая украинский конфликт с пьесой, заявил, что Западу предстоит еще написать очередной акт его развития. "Конечно, третий акт (контрнаступление ВСУ – ред.) был на земле более сложным, но четвертый акт еще предстоит написать. И мы должны убедиться, что он будет написан правильным способом вместе с нашими друзьями и партнерами в западном мире", – сказал он на совместном с главой МИД Франции брифинге. Трансляция велась на официальном YouTube-канале французского МИД. По его словам, первым актом стала "неудача России по достижению своих целей", вторым – "возвращение украинцами половины потерянных территорий". Кроме того, он вновь подтвердил намерение Франции и Великобритании оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html
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россия, украина, великобритания, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Кэмерон: сценарий развития конфликта для Украины должен написать Запад

Кэмерон: Западу предстоит написать очередной акт развития украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сравнивая украинский конфликт с пьесой, заявил, что Западу предстоит еще написать очередной акт его развития.
«
"Конечно, третий акт (контрнаступление ВСУ – ред.) был на земле более сложным, но четвертый акт еще предстоит написать. И мы должны убедиться, что он будет написан правильным способом вместе с нашими друзьями и партнерами в западном мире", – сказал он на совместном с главой МИД Франции брифинге. Трансляция велась на официальном YouTube-канале французского МИД.
По его словам, первым актом стала "неудача России по достижению своих целей", вторым – "возвращение украинцами половины потерянных территорий".
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине
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Кроме того, он вновь подтвердил намерение Франции и Великобритании оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание штаб-квартиры газеты The Washington Post - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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