https://ria.ru/20231220/strelyavshiy-1917090646.html
Стрелявший на детской площадке Краснодара объяснил, зачем это сделал
Стрелявший на детской площадке Краснодара объяснил, зачем это сделал - РИА Новости, 20.12.2023
Стрелявший на детской площадке Краснодара объяснил, зачем это сделал
Полицейские задержали молодого человека, устроившего стрельбу на детской площадке Краснодара, по словам местного жителям, он тестировал пневматический пистолет, РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:36
2023-12-20T21:36
2023-12-20T21:36
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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Полицейские задержали молодого человека, устроившего стрельбу на детской площадке Краснодара, по словам местного жителям, он тестировал пневматический пистолет, используя в качестве мишени зажигалку, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Во вторник в ведомстве заявили, что в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о стрельбе неизвестного мужчины на детской площадке в ЖК "Аквамарин" на улице Уральской. "Краснодарские полицейские задержали молодого человека, устроившего стрельбу на детской площадке. 19-летний местный житель пояснил, что тестировал пневматический пистолет, а в качестве мишени использовал зажигалку. Также гражданин приносит свои извинения за необдуманный поступок и обещает, что такое больше не повторится", - говорится в сообщении. Отмечается, что на молодого человека составлен административный протокол в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), санкции которой предусматривают максимально наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.
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происшествия, краснодар, уральский, россия
Происшествия, Краснодар, Уральский, Россия
Стрелявший на детской площадке Краснодара объяснил, зачем это сделал
Стрелявший на площадке Краснодара объяснил это желанием протестировать пистолет