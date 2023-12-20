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Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок - РИА Новости, 20.12.2023
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14:35 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/srok-1916960138.html
Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок
Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок - РИА Новости, 20.12.2023
Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок
Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:35
2023-12-20T14:35
происшествия
омск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 20 дек – РИА Новости. Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался изнасиловать, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. По данным СК, в июле ранее судимый мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и, применяя насилие, попытался изнасиловать женщину. Потерпевшая оказала ему активное сопротивление. На крики о помощи в купе пришел пассажир, который пресек преступные действия фигуранта. "Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору", - сообщили в СК. Жителя Омска обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)". Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231219/iznasilovanie-1916737905.html
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происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область
Происшествия, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область
Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил 2,5 года колонии

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 дек – РИА Новости. Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался изнасиловать, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По данным СК, в июле ранее судимый мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и, применяя насилие, попытался изнасиловать женщину. Потерпевшая оказала ему активное сопротивление. На крики о помощи в купе пришел пассажир, который пресек преступные действия фигуранта.
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"Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору", - сообщили в СК.
Жителя Омска обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)".
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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ПроисшествияОмскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская область
 
 
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