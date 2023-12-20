https://ria.ru/20231220/srok-1916960138.html

Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок - РИА Новости, 20.12.2023

Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:35

2023-12-20T14:35

2023-12-20T14:35

происшествия

омск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 дек – РИА Новости. Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался изнасиловать, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. По данным СК, в июле ранее судимый мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и, применяя насилие, попытался изнасиловать женщину. Потерпевшая оказала ему активное сопротивление. На крики о помощи в купе пришел пассажир, который пресек преступные действия фигуранта. "Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору", - сообщили в СК. Жителя Омска обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)". Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231219/iznasilovanie-1916737905.html

https://ria.ru/20231030/arest-1906275086.html

омск

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область