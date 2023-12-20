https://ria.ru/20231220/sponsory-1917065945.html
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию - РИА Новости, 20.12.2023
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в среду в Telegram-канале, что внесло китайскую компанию China Railway Construction... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:54
2023-12-20T18:54
2023-12-20T18:54
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в среду в Telegram-канале, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". "Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20231004/knr-1900397979.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию
Украина внесла в список спонсоров войны China Railway Construction Corporation