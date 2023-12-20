https://ria.ru/20231220/sponsory-1917065945.html

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию - РИА Новости, 20.12.2023

Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в среду в Telegram-канале, что внесло китайскую компанию China Railway Construction... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:54

2023-12-20T18:54

2023-12-20T18:54

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в среду в Telegram-канале, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". "Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20231004/knr-1900397979.html

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