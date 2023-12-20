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Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО - РИА Новости, 20.12.2023
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00:40 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916838495.html
Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО
Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО - РИА Новости, 20.12.2023
Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО
Российские спецслужбы многое сделали за последний год для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции и защиты людей в новых регионах... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:40
2023-12-20T00:40
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы многое сделали за последний год для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции и защиты людей в новых регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за профессионализм, смелость и слаженную работу. "Так, за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231220/antiterroristicheskaya_rabota-1916837852.html
россия
луганская народная республика
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, луганская народная республика
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Луганская Народная Республика
Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО

Путин: спецслужбы многое сделали для контрразведывательного обеспечения СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы многое сделали за последний год для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции и защиты людей в новых регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за профессионализм, смелость и слаженную работу.
Сотрудник ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
00:32
"Так, за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - подчеркнул Путин.
 
Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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