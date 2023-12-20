https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916838495.html

Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО

Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО - РИА Новости, 20.12.2023

Путин оценил работу спецслужб по контрразведывательному обеспечению СВО

Российские спецслужбы многое сделали за последний год для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции и защиты людей в новых регионах... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:40

2023-12-20T00:40

2023-12-20T00:40

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы многое сделали за последний год для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции и защиты людей в новых регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за профессионализм, смелость и слаженную работу. "Так, за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231220/antiterroristicheskaya_rabota-1916837852.html

россия

луганская народная республика

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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, луганская народная республика