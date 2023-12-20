https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916836866.html

Путин отметил эффективную работу российских спецслужб

Путин отметил эффективную работу российских спецслужб - РИА Новости, 20.12.2023

Путин отметил эффективную работу российских спецслужб

Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:13

2023-12-20T00:13

2023-12-20T00:13

россия

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. "Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу", - сказал Путин. Президент отметил, что "в исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц". Он также поблагодарил за работу ветеранов спецслужб. "Вы с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали родину от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул Путин. Президент поздравил всех работников органов безопасности с профессиональных праздником. "Этот праздник - символ уважения нашего народа и всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий", - добавил он.

https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html

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россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность