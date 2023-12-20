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Путин отметил эффективную работу российских спецслужб - РИА Новости, 20.12.2023
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00:13 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916836866.html
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб - РИА Новости, 20.12.2023
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб
Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:13
2023-12-20T00:13
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. "Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу", - сказал Путин. Президент отметил, что "в исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц". Он также поблагодарил за работу ветеранов спецслужб. "Вы с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали родину от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул Путин. Президент поздравил всех работников органов безопасности с профессиональных праздником. "Этот праздник - символ уважения нашего народа и всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий", - добавил он.
https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html
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россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб

Путин: спецслужбы России действуют грамотно и оперативно при серьезных вызовах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Личный состав российских спецслужб действует грамотно и оперативно в нынешних условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
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"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу", - сказал Путин.
Президент отметил, что "в исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц". Он также поблагодарил за работу ветеранов спецслужб. "Вы с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали родину от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул Путин.
Президент поздравил всех работников органов безопасности с профессиональных праздником.
"Этот праздник - символ уважения нашего народа и всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий", - добавил он.
Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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РоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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