https://ria.ru/20231220/spetsoperatsiya-1916953396.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 250 военнослужащих, танк и три автомобиля, сообщило РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 250 военнослужащих, танк и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки "Zuzana 2" производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, технологии, клещеевка, донецкая народная республика