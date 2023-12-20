https://ria.ru/20231220/spetsoperatsiya-1916953396.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 250 военнослужащих, танк и три автомобиля, сообщило РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 250 военнослужащих, танк и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки "Zuzana 2" производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, технологии, клещеевка, донецкая народная республика
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 250 военнослужащих и танк