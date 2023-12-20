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Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023
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22:38 20.12.2023 (обновлено: 23:33 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/soveschanie-1917097444.html
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:38
2023-12-20T23:33
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог.В совещании принимают участие представители правительства и РЖД.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог

Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог.
В совещании принимают участие представители правительства и РЖД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог
Вчера, 22:42
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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