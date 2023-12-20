https://ria.ru/20231220/soveschanie-1917097444.html
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:38
2023-12-20T22:38
2023-12-20T23:33
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог.В совещании принимают участие представители правительства и РЖД.
https://ria.ru/20231220/poligon-1917098693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_771:210:3206:2036_1920x0_80_0_0_9daaec3fea75da67075f01d9bb7b3b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии Восточного полигона железных дорог.
В совещании принимают участие представители правительства и РЖД.
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог