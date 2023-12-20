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Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году

Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023

Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году

В этом году в Подмосковье экстренная социальная помощь была предоставлена около 40 тысячам человек. На эти цели власти направили 311 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:22

2023-12-20T15:22

2023-12-20T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В этом году в Подмосковье экстренная социальная помощь была предоставлена около 40 тысячам человек. На эти цели власти направили 311 миллионов рублей, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Как отметила чиновница, воспользоваться услугой можно при возникновении трудной жизненной ситуации. Речь идет о получении человеком инвалидности или, например, потере работы или жилища."В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – 10 тысяч рублей", – добавила министр.В случае утраты человеком жилья выплаты составят до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, уточнила Болатаева.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)