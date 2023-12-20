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Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sotspomosch-1916985965.html
Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году
Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023
Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году
В этом году в Подмосковье экстренная социальная помощь была предоставлена около 40 тысячам человек. На эти цели власти направили 311 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:22
2023-12-20T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В этом году в Подмосковье экстренная социальная помощь была предоставлена около 40 тысячам человек. На эти цели власти направили 311 миллионов рублей, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Как отметила чиновница, воспользоваться услугой можно при возникновении трудной жизненной ситуации. Речь идет о получении человеком инвалидности или, например, потере работы или жилища."В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – 10 тысяч рублей", – добавила министр.В случае утраты человеком жилья выплаты составят до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, уточнила Болатаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 40 тысяч жителей МО получили экстренную соцпомощь в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде
Ветераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В этом году в Подмосковье экстренная социальная помощь была предоставлена около 40 тысячам человек. На эти цели власти направили 311 миллионов рублей, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".
Как отметила чиновница, воспользоваться услугой можно при возникновении трудной жизненной ситуации. Речь идет о получении человеком инвалидности или, например, потере работы или жилища.
"В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – 10 тысяч рублей", – добавила министр.
В случае утраты человеком жилья выплаты составят до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, уточнила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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