https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916863848.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией
России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:22
2023-12-20T08:22
2023-12-20T08:22
китай
россия
си цзиньпин
михаил мишустин
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "(Сторонам нужно) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил необходимость "совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек". Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией
Си Цзиньпин: КНР и РФ нужно углублять сотрудничество в торговле и энергетике