https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916863848.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.12.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией

России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:22

2023-12-20T08:22

2023-12-20T08:22

китай

россия

си цзиньпин

михаил мишустин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "(Сторонам нужно) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил необходимость "совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек". Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html

китай

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин