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Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
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08:22 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916863848.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией
России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:22
2023-12-20T08:22
китай
россия
си цзиньпин
михаил мишустин
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "(Сторонам нужно) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил необходимость "совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек". Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин заявил о необходимости углублять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин: КНР и РФ нужно углублять сотрудничество в торговле и энергетике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. России и Китаю нужно постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"(Сторонам нужно) постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять сотрудничество в таких областях как экономика и торговля, энергетика, связь", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил необходимость "совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек".
Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай. 19 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами
07:01
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинМихаил Мишустин
 
 
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