https://ria.ru/20231220/soglashenie-1916927421.html

"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве

"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.12.2023

"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве

РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:30

2023-12-20T13:30

2023-12-20T16:11

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миа "россия сегодня"

россия

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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навигатор абитуриента

юнкоры россии сегодня

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) заключили соглашение о сотрудничестве и создании "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Взрослые"."Это следующий шаг в развитии нашего флагманского молодежного проекта, к которому теперь присоединись и студенты. Здесь мы не просто передаем уникальный опыт следующим поколениям, мы вместе формируем новые форматы подачи информации, пробуем многие решения впервые. Инновационная патриотическая журналистика – это про самое ближайшее будущее, которое мы делаем вместе в опоре на традиции и лучшие практики российской журналистики", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Сотрудничество Института Пушкина и "России Сегодня" — это стратегическое партнёрство единомышленников, которые ставят перед собой задачу формировать филологию и журналистику будущего, развивать медиаобразование, а также реализуют гуманитарные и цифровые инновации, считает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) Наталья Трухановская."В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве и запустили новый совместный проект - "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики. Взрослые". Студенты Института Пушкина, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, стали участниками этого проекта и уже два месяца в рамках специального курса проходят подготовку в стенах агентства, работая под руководством экспертов-практиков", — рассказала она.Некоторых студентов, принимающих участие в проекте, уже пригласили на работу в редакции "России Сегодня", что говорит о высокой конкурентоспособности выпускников Института Пушкина на современном рынке труда - в сфере медиа и журналистики, копирайтинга и создания информационного контента."Мы видим, какой системный эффект даёт наша совместная работа, и поэтому приняли важное решение: лучшие участники детской медиалаборатории в Орлёнке, победители творческих конкурсов, получат три дополнительных балла при поступлении в Институт Пушкина уже с предстоящего учебного года! Эти ребята, показывающие качественные образовательные и проектные результаты по нашему профилю, высокую мотивацию к профессиональному развитию, достойны того, чтобы стать частью студенческого сообщества Института Пушкина", — подчеркнула ректор ГИРЯП."В нашем доме, где живет русский язык, мы ждем талантливых ребят - креативных филологов и журналистов будущего", — добавила Наталья Трухановская."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников и студентов. Участники проекта погружаются в мир российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, осваивают новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущие очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов - эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" — единственный в мире вуз, созданный для обучения иностранцев русскому языку. Он занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов. На филологическом факультете института готовят филологов, журналистов, преподавателей русского языка как иностранного.

https://ria.ru/20231213/vino-1915538711.html

https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости агентства, миа "россия сегодня", россия, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, наталья тюрина, навигатор абитуриента, юнкоры россии сегодня