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"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.12.2023
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13:30 20.12.2023 (обновлено: 16:11 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/soglashenie-1916927421.html
"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве
"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.12.2023
"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве
РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:30
2023-12-20T16:11
новости агентства
миа "россия сегодня"
россия
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
наталья тюрина
навигатор абитуриента
юнкоры россии сегодня
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) заключили соглашение о сотрудничестве и создании "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Взрослые"."Это следующий шаг в развитии нашего флагманского молодежного проекта, к которому теперь присоединись и студенты. Здесь мы не просто передаем уникальный опыт следующим поколениям, мы вместе формируем новые форматы подачи информации, пробуем многие решения впервые. Инновационная патриотическая журналистика – это про самое ближайшее будущее, которое мы делаем вместе в опоре на традиции и лучшие практики российской журналистики", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Сотрудничество Института Пушкина и "России Сегодня" — это стратегическое партнёрство единомышленников, которые ставят перед собой задачу формировать филологию и журналистику будущего, развивать медиаобразование, а также реализуют гуманитарные и цифровые инновации, считает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) Наталья Трухановская."В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве и запустили новый совместный проект - "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики. Взрослые". Студенты Института Пушкина, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, стали участниками этого проекта и уже два месяца в рамках специального курса проходят подготовку в стенах агентства, работая под руководством экспертов-практиков", — рассказала она.Некоторых студентов, принимающих участие в проекте, уже пригласили на работу в редакции "России Сегодня", что говорит о высокой конкурентоспособности выпускников Института Пушкина на современном рынке труда - в сфере медиа и журналистики, копирайтинга и создания информационного контента."Мы видим, какой системный эффект даёт наша совместная работа, и поэтому приняли важное решение: лучшие участники детской медиалаборатории в Орлёнке, победители творческих конкурсов, получат три дополнительных балла при поступлении в Институт Пушкина уже с предстоящего учебного года! Эти ребята, показывающие качественные образовательные и проектные результаты по нашему профилю, высокую мотивацию к профессиональному развитию, достойны того, чтобы стать частью студенческого сообщества Института Пушкина", — подчеркнула ректор ГИРЯП."В нашем доме, где живет русский язык, мы ждем талантливых ребят - креативных филологов и журналистов будущего", — добавила Наталья Трухановская."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников и студентов. Участники проекта погружаются в мир российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, осваивают новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущие очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов - эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" — единственный в мире вуз, созданный для обучения иностранцев русскому языку. Он занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов. На филологическом факультете института готовят филологов, журналистов, преподавателей русского языка как иностранного.
https://ria.ru/20231213/vino-1915538711.html
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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353
60
новости агентства, миа "россия сегодня", россия, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, наталья тюрина, навигатор абитуриента, юнкоры россии сегодня
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Россия, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Наталья Тюрина, Навигатор абитуриента, Юнкоры России сегодня
"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве

"Россия сегодня" и Институт Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) заключили соглашение о сотрудничестве и создании "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Взрослые".
"Это следующий шаг в развитии нашего флагманского молодежного проекта, к которому теперь присоединись и студенты. Здесь мы не просто передаем уникальный опыт следующим поколениям, мы вместе формируем новые форматы подачи информации, пробуем многие решения впервые. Инновационная патриотическая журналистика – это про самое ближайшее будущее, которое мы делаем вместе в опоре на традиции и лучшие практики российской журналистики", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
Сотрудничество Института Пушкина и "России Сегодня" — это стратегическое партнёрство единомышленников, которые ставят перед собой задачу формировать филологию и журналистику будущего, развивать медиаобразование, а также реализуют гуманитарные и цифровые инновации, считает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП) Наталья Трухановская.
"В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве и запустили новый совместный проект - "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики. Взрослые". Студенты Института Пушкина, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, стали участниками этого проекта и уже два месяца в рамках специального курса проходят подготовку в стенах агентства, работая под руководством экспертов-практиков", — рассказала она.

Некоторых студентов, принимающих участие в проекте, уже пригласили на работу в редакции "России Сегодня", что говорит о высокой конкурентоспособности выпускников Института Пушкина на современном рынке труда - в сфере медиа и журналистики, копирайтинга и создания информационного контента.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев и руководитель Российской системы качества Максим Протасов во время подписания плана Винного гида России. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
13 декабря, 14:51
"Мы видим, какой системный эффект даёт наша совместная работа, и поэтому приняли важное решение: лучшие участники детской медиалаборатории в Орлёнке, победители творческих конкурсов, получат три дополнительных балла при поступлении в Институт Пушкина уже с предстоящего учебного года! Эти ребята, показывающие качественные образовательные и проектные результаты по нашему профилю, высокую мотивацию к профессиональному развитию, достойны того, чтобы стать частью студенческого сообщества Института Пушкина", — подчеркнула ректор ГИРЯП.
"В нашем доме, где живет русский язык, мы ждем талантливых ребят - креативных филологов и журналистов будущего", — добавила Наталья Трухановская.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников и студентов. Участники проекта погружаются в мир российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, осваивают новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущие очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов - эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" — единственный в мире вуз, созданный для обучения иностранцев русскому языку. Он занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов. На филологическом факультете института готовят филологов, журналистов, преподавателей русского языка как иностранного.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
9 декабря, 07:00
 
Новости агентстваМИА "Россия сегодня"РоссияГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаНаталья ТюринаНавигатор абитуриентаЮнкоры России сегодня
 
 
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