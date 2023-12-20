https://ria.ru/20231220/sochi-1916964887.html

В Сочи туристы вышли загорать на пляжи

В Сочи туристы вышли загорать на пляжи - РИА Новости, 20.12.2023

В Сочи туристы вышли загорать на пляжи

Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:01

2023-12-20T15:01

2023-12-20T15:01

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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и загорает, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, 20 декабря, когда температура воздуха в городе повысилась с семи до 15 градусов, на Приморской набережной много гуляющих. Отдельные пляжи еще восстанавливают после шторма, на других отдыхающие уже разместились на мягких пуфах и креслах-подушках, а кто-то даже купается и принимает солнечные ванны. С наступлением солнца и тепла увеличилось число рыбаков в сочинском торговом порту, сейчас на курорте – сезон кефали.Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру. Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, как сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря, однако они еще закрыты.

https://ria.ru/20231218/sochi-1916520220.html

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