https://ria.ru/20231220/sochi-1916964887.html
В Сочи туристы вышли загорать на пляжи
В Сочи туристы вышли загорать на пляжи - РИА Новости, 20.12.2023
В Сочи туристы вышли загорать на пляжи
Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:01
2023-12-20T15:01
2023-12-20T15:01
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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и загорает, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, 20 декабря, когда температура воздуха в городе повысилась с семи до 15 градусов, на Приморской набережной много гуляющих. Отдельные пляжи еще восстанавливают после шторма, на других отдыхающие уже разместились на мягких пуфах и креслах-подушках, а кто-то даже купается и принимает солнечные ванны. С наступлением солнца и тепла увеличилось число рыбаков в сочинском торговом порту, сейчас на курорте – сезон кефали.Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру. Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, как сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря, однако они еще закрыты.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, отдых в России, куда можно лететь, Отдых на море
В Сочи туристы вышли загорать на пляжи
В Сочи пришло тепло, некоторые пляжи открыты для отдыха
СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Некоторые сочинские пляжи в центре курорта открыли с наступлением солнечной погоды, у берегов снова стоят пуфы и столики для отдыха, а кто-то даже купается и загорает, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня, 20 декабря, когда температура воздуха в городе повысилась с семи до 15 градусов, на Приморской набережной много гуляющих. Отдельные пляжи еще восстанавливают после шторма, на других отдыхающие уже разместились на мягких пуфах и креслах-подушках, а кто-то даже купается и принимает солнечные ванны.
С наступлением солнца и тепла увеличилось число рыбаков в сочинском торговом порту, сейчас на курорте – сезон кефали.
Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру. Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, как сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря, однако они еще закрыты.
В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма