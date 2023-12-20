https://ria.ru/20231220/sobyanin-1916887034.html
Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате
Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате - РИА Новости, 20.12.2023
Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:03
2023-12-20T11:03
2023-12-20T11:03
москва
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате, передает корреспондент РИА Новости. В ходе заседания Мосгордумы Собянин в 10:15 начал ежегодный доклад, он впервые представляет его в формате публичной телетрансляции. Ее можно посмотреть на сайтах mos.ru, Sobyanin.ru, телеканалах "Москва 24" и "ТВ-Центр". Собянин отметил, что он расскажет о том, через какие испытания прошла страна и столица в 2022 году. "Уважаемые депутаты, уважаемые москвичи, отчет правительства Москвы должен быть представлен за прошедший год, но правильнее будет говорить о том, что что мы пережили за последние годы, через какие испытания прошли. Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО", - сказал Собянин в ходе доклада. По словам мэра, в Москве, несмотря на трудности, продолжается модернизация здравоохранения, рекордными темпами развивается транспортная сеть города. Также в столице появились десятки тысяч рабочих мест в сфере промышленности. Еще Москва возродила фармацевтическую промышленность, объем инвестиций в обрабатывающую промышленность города вырос вдвое. "Москва будет и дальше одним из мировых лидеров на благо страны, на благо города и на благо москвичей", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20231205/zarplata-1913983641.html
https://ria.ru/20231202/msk-1913319930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московская городская дума, нато, общество
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, НАТО, Общество
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе заседания Мосгордумы
Собянин в 10:15 начал ежегодный доклад, он впервые представляет его в формате публичной телетрансляции. Ее можно посмотреть на сайтах mos.ru, Sobyanin.ru, телеканалах "Москва 24" и "ТВ-Центр".
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Собянин отметил, что он расскажет о том, через какие испытания прошла страна и столица в 2022 году.
"Уважаемые депутаты, уважаемые москвичи, отчет правительства Москвы
должен быть представлен за прошедший год, но правильнее будет говорить о том, что что мы пережили за последние годы, через какие испытания прошли. Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО
", - сказал Собянин в ходе доклада.
По словам мэра, в Москве, несмотря на трудности, продолжается модернизация здравоохранения, рекордными темпами развивается транспортная сеть города. Также в столице появились десятки тысяч рабочих мест в сфере промышленности. Еще Москва возродила фармацевтическую промышленность, объем инвестиций в обрабатывающую промышленность города вырос вдвое.
"Москва будет и дальше одним из мировых лидеров на благо страны, на благо города и на благо москвичей", - подчеркнул Собянин.
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