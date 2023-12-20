https://ria.ru/20231220/sobyanin-1916887034.html

Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате

Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате - РИА Новости, 20.12.2023

Собянин выступает с ежегодным отчетом перед МГД в новом формате

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:03

2023-12-20T11:03

2023-12-20T11:03

москва

сергей собянин

московская городская дума

нато

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате, передает корреспондент РИА Новости. В ходе заседания Мосгордумы Собянин в 10:15 начал ежегодный доклад, он впервые представляет его в формате публичной телетрансляции. Ее можно посмотреть на сайтах mos.ru, Sobyanin.ru, телеканалах "Москва 24" и "ТВ-Центр". Собянин отметил, что он расскажет о том, через какие испытания прошла страна и столица в 2022 году. "Уважаемые депутаты, уважаемые москвичи, отчет правительства Москвы должен быть представлен за прошедший год, но правильнее будет говорить о том, что что мы пережили за последние годы, через какие испытания прошли. Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО", - сказал Собянин в ходе доклада. По словам мэра, в Москве, несмотря на трудности, продолжается модернизация здравоохранения, рекордными темпами развивается транспортная сеть города. Также в столице появились десятки тысяч рабочих мест в сфере промышленности. Еще Москва возродила фармацевтическую промышленность, объем инвестиций в обрабатывающую промышленность города вырос вдвое. "Москва будет и дальше одним из мировых лидеров на благо страны, на благо города и на благо москвичей", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20231205/zarplata-1913983641.html

https://ria.ru/20231202/msk-1913319930.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, сергей собянин, московская городская дума, нато, общество