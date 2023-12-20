https://ria.ru/20231220/soboleznovaniya-1916856371.html

Мишустин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Китае

Мишустин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Китае - РИА Новости, 20.12.2023

Мишустин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Китае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время землетрясения... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:57

2023-12-20T06:57

2023-12-20T06:57

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си цзиньпин

михаил мишустин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время землетрясения в Китае. "Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Знаю, что вы лично переживаете в связи с этой трагедией. По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина готовы помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется нашим китайским друзьям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших", - сказал Мишустин. Также российский премьер передал китайскому лидеру теплые приветствия и наилучшие пожелания от Путина. Кроме того, Мишустин отметил, что состоявшиеся ранее в марте и в октябре российско-китайские саммиты подтвердили важность дальнейшего укрепления партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Число погибших, по последним данным, возросло до 131. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями.

https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916723302.html

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в мире, китай, россия, ганьсу, си цзиньпин, михаил мишустин, владимир путин