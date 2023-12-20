https://ria.ru/20231220/slovakiya-1917016741.html
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2023
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:54
2023-12-20T16:54
2023-12-20T18:42
словакия
роберт фицо
россия
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость."Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", - сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.
https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, роберт фицо, россия, экономика, санкции в отношении россии
Словакия, Роберт Фицо, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо
Фицо: Словакия не планирует по примеру других стран замораживать недвижимость РФ