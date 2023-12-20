https://ria.ru/20231220/slovakiya-1917016741.html

Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо

Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2023

Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:54

2023-12-20T16:54

2023-12-20T18:42

словакия

роберт фицо

россия

экономика

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость."Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", - сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.

https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html

словакия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, роберт фицо, россия, экономика, санкции в отношении россии