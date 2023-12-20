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Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2023
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16:54 20.12.2023 (обновлено: 18:42 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/slovakiya-1917016741.html
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2023
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:54
2023-12-20T18:42
словакия
роберт фицо
россия
экономика
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость."Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", - сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.
https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html
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словакия, роберт фицо, россия, экономика, санкции в отношении россии
Словакия, Роберт Фицо, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость, заявил Фицо

Фицо: Словакия не планирует по примеру других стран замораживать недвижимость РФ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет следовать примеру стран, решивших заморозить российскую недвижимость.
"Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", - сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России
17 декабря, 16:54
 
СловакияРоберт ФицоРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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