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"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал - РИА Новости, 20.12.2023
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13:33 20.12.2023 (обновлено: 16:03 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/skandal-1916938272.html
"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал
"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал - РИА Новости, 20.12.2023
"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал
Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:33
2023-12-20T16:03
в мире
северный полюс
финляндия
лапландия
дед мороз
йоулупукки
нато
политика
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi.&quot;Пятнадцатого декабря газета Iltalehti опубликовала новость о рождественском видеопоздравлении, опубликованном НАТО в соцсети X. На видео военные проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки (финский рождественский персонаж, схожий с Дедом Морозом или Санта-Клаусом. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в материале.Как отметили журналисты, недовольство вызвала одна деталь: в водительских правах в качестве места проживания Йоулупукки указан Северный полюс, хотя в Финляндии считается, что персонаж живет в Лапландии, на сопке Корватунтури."В этом видео распространяется американская пропаганда, что Йоулупукки живет где-то на Северном полюсе. Но ведь все знают, что на самом деле дом Йоулупукки находится за полярным кругом в Рованиеми!" — пожаловался финский капитан Аку Саарелайнен в соцсети X.Другие финские комментаторы также раскритиковали НАТО за халатное отношение к их культуре."Не беспокойтесь. В Северной Америке про местонахождение Северного полюса знают не больше, чем про местонахождение Корватунтури или вообще Финляндии", — написал Fuji."Судя по всему, НАТО у нас уже начали воровать. Посмотрим, что они возьмут у нас дальше — или чего от нас потребуют", — пожаловался SchroderusJanne."Времена меняются. В мое время Йоулупукки не просили предъявить пропуск", — отметил Heikki_L.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html
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в мире, северный полюс, финляндия, лапландия, дед мороз, йоулупукки, нато, политика
В мире, Северный полюс, Финляндия, Лапландия, Дед Мороз, Йоулупукки, НАТО, Политика
"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал

Iltalehti.fi: рождественское видеопоздравление НАТО разозлило финнов

© NATOСкриншот видео, опубликованного на YouTube-канале НАТО
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале НАТО
© NATO
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi.
«

"Пятнадцатого декабря газета Iltalehti опубликовала новость о рождественском видеопоздравлении, опубликованном НАТО в соцсети X. На видео военные проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки (финский рождественский персонаж, схожий с Дедом Морозом или Санта-Клаусом. — Прим. ред.)", — говорится в материале.

Как отметили журналисты, недовольство вызвала одна деталь: в водительских правах в качестве места проживания Йоулупукки указан Северный полюс, хотя в Финляндии считается, что персонаж живет в Лапландии, на сопке Корватунтури.
"В этом видео распространяется американская пропаганда, что Йоулупукки живет где-то на Северном полюсе. Но ведь все знают, что на самом деле дом Йоулупукки находится за полярным кругом в Рованиеми!" — пожаловался финский капитан Аку Саарелайнен в соцсети X.
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Другие финские комментаторы также раскритиковали НАТО за халатное отношение к их культуре.
"Не беспокойтесь. В Северной Америке про местонахождение Северного полюса знают не больше, чем про местонахождение Корватунтури или вообще Финляндии", — написал Fuji.
«
"Судя по всему, НАТО у нас уже начали воровать. Посмотрим, что они возьмут у нас дальше — или чего от нас потребуют", — пожаловался SchroderusJanne.
"Времена меняются. В мое время Йоулупукки не просили предъявить пропуск", — отметил Heikki_L.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСеверный полюсФинляндияЛапландияДед МорозЙоулупуккиНАТОПолитика
 
 
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