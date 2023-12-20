https://ria.ru/20231220/skandal-1916938272.html

"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал

"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал - РИА Новости, 20.12.2023

"Уже начали". Поступок НАТО в Финляндии спровоцировал скандал

Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:33

2023-12-20T13:33

2023-12-20T16:03

в мире

северный полюс

финляндия

лапландия

дед мороз

йоулупукки

нато

политика

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi."Пятнадцатого декабря газета Iltalehti опубликовала новость о рождественском видеопоздравлении, опубликованном НАТО в соцсети X. На видео военные проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки (финский рождественский персонаж, схожий с Дедом Морозом или Санта-Клаусом. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Как отметили журналисты, недовольство вызвала одна деталь: в водительских правах в качестве места проживания Йоулупукки указан Северный полюс, хотя в Финляндии считается, что персонаж живет в Лапландии, на сопке Корватунтури."В этом видео распространяется американская пропаганда, что Йоулупукки живет где-то на Северном полюсе. Но ведь все знают, что на самом деле дом Йоулупукки находится за полярным кругом в Рованиеми!" — пожаловался финский капитан Аку Саарелайнен в соцсети X.Другие финские комментаторы также раскритиковали НАТО за халатное отношение к их культуре."Не беспокойтесь. В Северной Америке про местонахождение Северного полюса знают не больше, чем про местонахождение Корватунтури или вообще Финляндии", — написал Fuji."Судя по всему, НАТО у нас уже начали воровать. Посмотрим, что они возьмут у нас дальше — или чего от нас потребуют", — пожаловался SchroderusJanne."Времена меняются. В мое время Йоулупукки не просили предъявить пропуск", — отметил Heikki_L.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html

https://ria.ru/20231220/predlozhenie-1916900962.html

северный полюс

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в мире, северный полюс, финляндия, лапландия, дед мороз, йоулупукки, нато, политика