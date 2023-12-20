https://ria.ru/20231220/shkola-1916882118.html

В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа

В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа - РИА Новости, 20.12.2023

В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии открытия здания детской музыкальной школы №12 в Красноярске, которая была полностью... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:34

2023-12-20T10:34

2023-12-20T10:34

красноярск

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии открытия здания детской музыкальной школы №12 в Красноярске, которая была полностью реконструирована в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Детская музыкальная школа №12 – это первая в Красноярске музыкальная школа, в которой был сделан капитальный ремонт по национальному проекту "Культура" с участием финансовых средств бюджетов всех уровней. Руководитель региона осмотрел новые кабинеты, пообщался с будущими музыкантами и их родителями, поздравил педагогов и учеников с началом обучения. "Замечательная школа. Я вижу здесь увлеченных и заинтересованных ребят, у которых горят глаза и которые знают, чего они хотят в жизни. Инициированный президентом национальный проект "Культура" позволяет приводить в порядок учреждения дополнительного образования. Этот национальный проект для того и был создан, чтобы улучшать качество образования, давать возможность детям развивать свои таланты, повышать свои навыки и определять свое будущее профессиональное развитие", – сказал губернатор. Отмечается, что во время капитального ремонта строителям пришлось полностью снести внутренние стены здания, обновить конструктивные элементы и инженерные сети. Сейчас здесь обустроены 12 учебных классов и концертный зал. Обновлённый корпус соответствует всем профессиональным требованиям для подобных учебных заведений, включая специальное акустическое покрытие стен в аудиториях. В 2024 году обновлённую школу планируется оснастить и новыми инструментами: струнными, деревянными духовыми и народными. За 36 лет работы выпускниками школы стали более тысячи учеников. 190 из них продолжили свое образование в профильных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, включая лучшие музыкальные вузы страны.

https://ria.ru/20231220/poliklinika-1916857441.html

https://ria.ru/20231220/tsentr-1916856252.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

красноярск, красноярский край, михаил котюков