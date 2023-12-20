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В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа - РИА Новости, 20.12.2023
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10:34 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/shkola-1916882118.html
В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа
В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа - РИА Новости, 20.12.2023
В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии открытия здания детской музыкальной школы №12 в Красноярске, которая была полностью... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:34
2023-12-20T10:34
красноярск
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии открытия здания детской музыкальной школы №12 в Красноярске, которая была полностью реконструирована в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Детская музыкальная школа №12 – это первая в Красноярске музыкальная школа, в которой был сделан капитальный ремонт по национальному проекту "Культура" с участием финансовых средств бюджетов всех уровней. Руководитель региона осмотрел новые кабинеты, пообщался с будущими музыкантами и их родителями, поздравил педагогов и учеников с началом обучения. "Замечательная школа. Я вижу здесь увлеченных и заинтересованных ребят, у которых горят глаза и которые знают, чего они хотят в жизни. Инициированный президентом национальный проект "Культура" позволяет приводить в порядок учреждения дополнительного образования. Этот национальный проект для того и был создан, чтобы улучшать качество образования, давать возможность детям развивать свои таланты, повышать свои навыки и определять свое будущее профессиональное развитие", – сказал губернатор. Отмечается, что во время капитального ремонта строителям пришлось полностью снести внутренние стены здания, обновить конструктивные элементы и инженерные сети. Сейчас здесь обустроены 12 учебных классов и концертный зал. Обновлённый корпус соответствует всем профессиональным требованиям для подобных учебных заведений, включая специальное акустическое покрытие стен в аудиториях. В 2024 году обновлённую школу планируется оснастить и новыми инструментами: струнными, деревянными духовыми и народными. За 36 лет работы выпускниками школы стали более тысячи учеников. 190 из них продолжили свое образование в профильных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, включая лучшие музыкальные вузы страны.
https://ria.ru/20231220/poliklinika-1916857441.html
https://ria.ru/20231220/tsentr-1916856252.html
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красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков

В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии открытия здания детской музыкальной школы №12 в Красноярске, которая была полностью реконструирована в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Детская музыкальная школа №12 – это первая в Красноярске музыкальная школа, в которой был сделан капитальный ремонт по национальному проекту "Культура" с участием финансовых средств бюджетов всех уровней. Руководитель региона осмотрел новые кабинеты, пообщался с будущими музыкантами и их родителями, поздравил педагогов и учеников с началом обучения.
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"Замечательная школа. Я вижу здесь увлеченных и заинтересованных ребят, у которых горят глаза и которые знают, чего они хотят в жизни. Инициированный президентом национальный проект "Культура" позволяет приводить в порядок учреждения дополнительного образования. Этот национальный проект для того и был создан, чтобы улучшать качество образования, давать возможность детям развивать свои таланты, повышать свои навыки и определять свое будущее профессиональное развитие", – сказал губернатор.
Отмечается, что во время капитального ремонта строителям пришлось полностью снести внутренние стены здания, обновить конструктивные элементы и инженерные сети. Сейчас здесь обустроены 12 учебных классов и концертный зал. Обновлённый корпус соответствует всем профессиональным требованиям для подобных учебных заведений, включая специальное акустическое покрытие стен в аудиториях. В 2024 году обновлённую школу планируется оснастить и новыми инструментами: струнными, деревянными духовыми и народными.
За 36 лет работы выпускниками школы стали более тысячи учеников. 190 из них продолжили свое образование в профильных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, включая лучшие музыкальные вузы страны.
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КрасноярскКрасноярский крайМихаил Котюков
 
 
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