https://ria.ru/20231220/sessiya-1917091749.html

Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве

Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве - РИА Новости, 20.12.2023

Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве

Очередная сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на министерском уровне в 2024 году пройдет в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:42

2023-12-20T21:42

2023-12-20T21:42

россия

москва

марокко

сергей лавров

лига арабских государств

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Очередная сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на министерском уровне в 2024 году пройдет в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. "Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", - сообщили в МИД РФ по итогам заседания форума в Марокко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании РАФС в Марокко. По итогам встречи министр отметил, что Россия и арабские страны выработали план совместных действий на 2024-2026 годы, который включает реализацию ряда проектов в различных сферах, в том числе в гуманитарном сотрудничестве, энергетике и экономике. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.

https://ria.ru/20231220/lavrov-1916860264.html

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россия, москва, марокко, сергей лавров, лига арабских государств