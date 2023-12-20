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Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
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21:42 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sessiya-1917091749.html
Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве
Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве
Очередная сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на министерском уровне в 2024 году пройдет в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:42
2023-12-20T21:42
россия
москва
марокко
сергей лавров
лига арабских государств
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Очередная сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на министерском уровне в 2024 году пройдет в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. "Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", - сообщили в МИД РФ по итогам заседания форума в Марокко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании РАФС в Марокко. По итогам встречи министр отметил, что Россия и арабские страны выработали план совместных действий на 2024-2026 годы, который включает реализацию ряда проектов в различных сферах, в том числе в гуманитарном сотрудничестве, энергетике и экономике. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
https://ria.ru/20231220/lavrov-1916860264.html
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россия, москва, марокко, сергей лавров, лига арабских государств
Россия, Москва, Марокко, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве

Сессия Российско-арабского форума сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Очередная сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на министерском уровне в 2024 году пройдет в Москве, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
«
"Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", - сообщили в МИД РФ по итогам заседания форума в Марокко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании РАФС в Марокко. По итогам встречи министр отметил, что Россия и арабские страны выработали план совместных действий на 2024-2026 годы, который включает реализацию ряда проектов в различных сферах, в том числе в гуманитарном сотрудничестве, энергетике и экономике.
Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества
Вчера, 07:51
 
РоссияМоскваМароккоСергей ЛавровЛига арабских государств
 
 
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