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Патриарх Кирилл поручил отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей - РИА Новости, 20.12.2023
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Религия
 
17:24 20.12.2023 (обновлено: 17:25 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/semya-1917027762.html
Патриарх Кирилл поручил отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей
Патриарх Кирилл поручил отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей - РИА Новости, 20.12.2023
Патриарх Кирилл поручил отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отслеживать случаи вмешательства в жизнь... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:24
2023-12-20T17:25
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей и своевременно на них реагировать, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл, выступая в среду на епархиальном собрании Москвы, отметил, что благополучию семей, в частности, вредит неоправданное вмешательство в личную жизнь различных контролирующих органов и даже некоммерческих организаций, в том числе под предлогом профилактики и раннего выявления случаев семейного насилия и неблагополучия. "Появляется все больше свидетельств о том, что поводы для такого вмешательства избираются произвольно либо даже на основе автоматизированной обработки широко собираемых данных о частной жизни людей, например, в образовательных и медицинских учреждениях", — отметил патриарх. Предстоятель РПЦ поручил патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства продолжать внимательно отслеживать подобные ситуации и своевременно на них реагировать, говорится в сообщении. Патриарх Кирилл подчеркнул, что, по оценке ряда специалистов, сегодня наблюдается диспропорция в материальной поддержке в пользу приемных родителей и опекунов в сравнении с родными семьями. "Это же относится к субсидированию детских домов или приютов. Быть может, если бы кровные семьи, из которых дети попадают в приюты, располагали хотя бы малой долей средств, выделяемых затем на содержание этих детей в приютах, то и не остались бы эти дети без попечения родителей?"- отметил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20231121/rpts-1910779638.html
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русская православная церковь, москва
Религия, Русская православная церковь, Москва
Патриарх Кирилл поручил отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей

Патриарх Кирилл поручил комиссии отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отслеживать случаи вмешательства в жизнь семей и своевременно на них реагировать, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл, выступая в среду на епархиальном собрании Москвы, отметил, что благополучию семей, в частности, вредит неоправданное вмешательство в личную жизнь различных контролирующих органов и даже некоммерческих организаций, в том числе под предлогом профилактики и раннего выявления случаев семейного насилия и неблагополучия.
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"Появляется все больше свидетельств о том, что поводы для такого вмешательства избираются произвольно либо даже на основе автоматизированной обработки широко собираемых данных о частной жизни людей, например, в образовательных и медицинских учреждениях", — отметил патриарх.
Предстоятель РПЦ поручил патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства продолжать внимательно отслеживать подобные ситуации и своевременно на них реагировать, говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что, по оценке ряда специалистов, сегодня наблюдается диспропорция в материальной поддержке в пользу приемных родителей и опекунов в сравнении с родными семьями. "Это же относится к субсидированию детских домов или приютов. Быть может, если бы кровные семьи, из которых дети попадают в приюты, располагали хотя бы малой долей средств, выделяемых затем на содержание этих детей в приютах, то и не остались бы эти дети без попечения родителей?"- отметил предстоятель РПЦ.
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