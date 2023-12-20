Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916893249.html
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.12.2023
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:26
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", - сказал он. По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса. "Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", - добавил он.
https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", - сказал он.
По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса.
"Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", - добавил он.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
10:20
 
ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала