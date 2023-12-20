https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916893249.html

Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.12.2023

Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:26

2023-12-20T11:26

2023-12-20T11:26

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", - сказал он. По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса. "Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", - добавил он.

https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)