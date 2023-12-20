https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916893249.html
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.12.2023
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:26
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", - сказал он. По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса. "Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", - добавил он.
https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", - сказал он.
По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса.
"Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", - добавил он.
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента