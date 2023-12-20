https://ria.ru/20231220/russkiy_yazyk-1916848187.html

Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском

Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском - РИА Новости, 20.12.2023

Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица боится выступать на русском языке, так как опасается репрессий на родине из-за человеконенавистнической политики киевского РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T04:01

2023-12-20T04:01

2023-12-20T15:50

владимир путин

сергей кислица

оон

генеральная ассамблея оон

россия

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_88e18587f6dacb9a418b97d705e47f1e.jpg

ООН, 20 дек — РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица боится выступать на русском языке, так как опасается репрессий на родине из-за человеконенавистнической политики киевского режима, заявила на заседании Генассамблеи ООН зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.Перед ней выступал Кислица, который агитировал голосовать за проект резолюции о правах человека на "временно оккупированных территориях Украины", как их называет киевский режим. Свое выступление украинский дипломат решил озвучить на испанском языке.Как заявила Заболоцкая, "необъяснимая жестокость по отношению к своим согражданам — характерная черта нынешнего киевского режима, идеология которого замешана на ненависти и расизме".По ее словам, цель Киева состоит в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего русского на Украине, притеснение русскоязычного населения, ликвидацию русской идентичности в этой стране."Пример тому: представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", — подчеркнула Заболоцкая.По ее словам, проект данной резолюции ГА ООН является препятствием на пути мирного урегулирования конфликта. "Россия будет голосовать против этой резолюции, которая ведет к эскалации кризиса, против безнаказанности киевского режима и продолжения массовых нарушений прав человека на Украине", — указала она.Как заявила Заболоцкая, данный проект резолюции не имеет никакого отношения к правам человека и к реальности. Она отметила, что в проекте резолюции упоминаются такие российские регионы, как Республика Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области."Ни о каких нарушениях прав человека в этих регионах говорить не приходится. Они интегрированы в политическое, правовое и экономическое пространство России. Всем жителям <...> в соответствии с Конституцией РФ гарантировано соблюдение прав человека. Россия защищает людей, живущих на этой территории", — заключила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.

https://ria.ru/20231204/skandal-1913645327.html

https://ria.ru/20231120/russkiy-1910523768.html

https://ria.ru/20231117/yazyk-1910024114.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, сергей кислица, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, киев