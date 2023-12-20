Рейтинг@Mail.ru
Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 20.12.2023 (обновлено: 15:50 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/russkiy_yazyk-1916848187.html
Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском
Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском - РИА Новости, 20.12.2023
Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица боится выступать на русском языке, так как опасается репрессий на родине из-за человеконенавистнической политики киевского РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:01
2023-12-20T15:50
владимир путин
сергей кислица
оон
генеральная ассамблея оон
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_88e18587f6dacb9a418b97d705e47f1e.jpg
ООН, 20 дек — РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица боится выступать на русском языке, так как опасается репрессий на родине из-за человеконенавистнической политики киевского режима, заявила на заседании Генассамблеи ООН зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.Перед ней выступал Кислица, который агитировал голосовать за проект резолюции о правах человека на "временно оккупированных территориях Украины", как их называет киевский режим. Свое выступление украинский дипломат решил озвучить на испанском языке.Как заявила Заболоцкая, "необъяснимая жестокость по отношению к своим согражданам — характерная черта нынешнего киевского режима, идеология которого замешана на ненависти и расизме".По ее словам, цель Киева состоит в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего русского на Украине, притеснение русскоязычного населения, ликвидацию русской идентичности в этой стране."Пример тому: представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", — подчеркнула Заболоцкая.По ее словам, проект данной резолюции ГА ООН является препятствием на пути мирного урегулирования конфликта. "Россия будет голосовать против этой резолюции, которая ведет к эскалации кризиса, против безнаказанности киевского режима и продолжения массовых нарушений прав человека на Украине", — указала она.Как заявила Заболоцкая, данный проект резолюции не имеет никакого отношения к правам человека и к реальности. Она отметила, что в проекте резолюции упоминаются такие российские регионы, как Республика Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области."Ни о каких нарушениях прав человека в этих регионах говорить не приходится. Они интегрированы в политическое, правовое и экономическое пространство России. Всем жителям &lt;...&gt; в соответствии с Конституцией РФ гарантировано соблюдение прав человека. Россия защищает людей, живущих на этой территории", — заключила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
https://ria.ru/20231204/skandal-1913645327.html
https://ria.ru/20231120/russkiy-1910523768.html
https://ria.ru/20231117/yazyk-1910024114.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_1b3e3fcb86bd9b73e59221696a781f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей кислица, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, киев
Владимир Путин, Сергей Кислица, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Украина, Киев
Дипломат объяснила, почему постпред Украины в ООН не говорит на русском

Заболоцкая: постпред Украины в ООН не говорит на русском из-за страха репрессий

© Фото : Сайт МИД УкраиныПостпред Украины в ООН Сергей Кислица
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Сайт МИД Украины
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 дек — РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица боится выступать на русском языке, так как опасается репрессий на родине из-за человеконенавистнической политики киевского режима, заявила на заседании Генассамблеи ООН зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Перед ней выступал Кислица, который агитировал голосовать за проект резолюции о правах человека на "временно оккупированных территориях Украины", как их называет киевский режим. Свое выступление украинский дипломат решил озвучить на испанском языке.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка
4 декабря, 14:30
Как заявила Заболоцкая, "необъяснимая жестокость по отношению к своим согражданам — характерная черта нынешнего киевского режима, идеология которого замешана на ненависти и расизме".
По ее словам, цель Киева состоит в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего русского на Украине, притеснение русскоязычного населения, ликвидацию русской идентичности в этой стране.
"Пример тому: представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", — подчеркнула Заболоцкая.
По ее словам, проект данной резолюции ГА ООН является препятствием на пути мирного урегулирования конфликта. "Россия будет голосовать против этой резолюции, которая ведет к эскалации кризиса, против безнаказанности киевского режима и продолжения массовых нарушений прав человека на Украине", — указала она.
Как заявила Заболоцкая, данный проект резолюции не имеет никакого отношения к правам человека и к реальности. Она отметила, что в проекте резолюции упоминаются такие российские регионы, как Республика Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Член комиссии Парламентского собрания по культуре, образованию и науке Союзного государства России и Беларуси, депутат Госдумы РФ Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Депутат рассказала, почему русский язык стал центральной темой в СНГ
20 ноября, 11:45
"Ни о каких нарушениях прав человека в этих регионах говорить не приходится. Они интегрированы в политическое, правовое и экономическое пространство России. Всем жителям <...> в соответствии с Конституцией РФ гарантировано соблюдение прав человека. Россия защищает людей, живущих на этой территории", — заключила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры
17 ноября, 10:36
 
Владимир ПутинСергей КислицаООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала