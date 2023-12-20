Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча
Продюсер Яна Рудковская сказала, что теперь сына Сашу называют Краб Крабычем
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч).
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"Теперь мы называем его Краб Крабыч, — ответила Рудковская. — Все потому что в нашем новом шоу "Русалочка" Саня исполняет роль краба Себастьяна. Конечно, после принцев в "Щелкунчике" и "Лебедином озере" катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся".
Знаменитая мать также рассказала, что Саша в свои десять лет понимает, что популярен, и спокойно к этому относится. Ему дарят подарки, игрушки, берут автографы.
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"Саше нравится, что на него делают мемы, нравится, когда приезжают блогеры и снимают с ним видео", — добавила продюсер.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась, что Гном Гномыч продолжает активно заниматься спортом, и мечтает стать олимпийским чемпионом.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, а в сентябре 2020-го Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матерью.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, а в сентябре 2020-го Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матерью.