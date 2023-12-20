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Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча - РИА Новости, 20.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:36 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rudkovskaya-1917073321.html
Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча
Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча - РИА Новости, 20.12.2023
Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча
Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч). РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:36
2023-12-20T19:36
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч)."Теперь мы называем его Краб Крабыч, — ответила Рудковская. — Все потому что в нашем новом шоу "Русалочка" Саня исполняет роль краба Себастьяна. Конечно, после принцев в "Щелкунчике" и "Лебедином озере" катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся". Знаменитая мать также рассказала, что Саша в свои десять лет понимает, что популярен, и спокойно к этому относится. Ему дарят подарки, игрушки, берут автографы. "Саше нравится, что на него делают мемы, нравится, когда приезжают блогеры и снимают с ним видео", — добавила продюсер. Супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась, что Гном Гномыч продолжает активно заниматься спортом, и мечтает стать олимпийским чемпионом. Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, а в сентябре 2020-го Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матерью.
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новости шоу-бизнеса, яна рудковская, знаменитости, евгений плющенко
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Яна Рудковская, Знаменитости, Евгений Плющенко
Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская сказала, что теперь сына Сашу называют Краб Крабычем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие"
Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч).
«
"Теперь мы называем его Краб Крабыч, — ответила Рудковская. — Все потому что в нашем новом шоу "Русалочка" Саня исполняет роль краба Себастьяна. Конечно, после принцев в "Щелкунчике" и "Лебедином озере" катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся".
Знаменитая мать также рассказала, что Саша в свои десять лет понимает, что популярен, и спокойно к этому относится. Ему дарят подарки, игрушки, берут автографы.
«
"Саше нравится, что на него делают мемы, нравится, когда приезжают блогеры и снимают с ним видео", — добавила продюсер.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась, что Гном Гномыч продолжает активно заниматься спортом, и мечтает стать олимпийским чемпионом.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, а в сентябре 2020-го Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матерью.
Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына
21 ноября, 14:45
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЯна РудковскаяЗнаменитостиЕвгений Плющенко
 
 
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