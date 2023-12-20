https://ria.ru/20231220/rudkovskaya-1917073321.html

Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча

Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча - РИА Новости, 20.12.2023

Яна Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч). РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:36

2023-12-20T19:36

2023-12-20T19:36

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в интервью Hello! рассказала о новом шуточном прозвище, которое в ее семье придумали для сына Саши (он же Гном Гномыч)."Теперь мы называем его Краб Крабыч, — ответила Рудковская. — Все потому что в нашем новом шоу "Русалочка" Саня исполняет роль краба Себастьяна. Конечно, после принцев в "Щелкунчике" и "Лебедином озере" катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся". Знаменитая мать также рассказала, что Саша в свои десять лет понимает, что популярен, и спокойно к этому относится. Ему дарят подарки, игрушки, берут автографы. "Саше нравится, что на него делают мемы, нравится, когда приезжают блогеры и снимают с ним видео", — добавила продюсер. Супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась, что Гном Гномыч продолжает активно заниматься спортом, и мечтает стать олимпийским чемпионом. Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, а в сентябре 2020-го Арсений. Он появился на свет с помощью суррогатной матерью.

https://ria.ru/20231121/rudkovskaya-1910790939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, яна рудковская, знаменитости, евгений плющенко