https://ria.ru/20231220/rudenya-1917081503.html

Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей

Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 20.12.2023

Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей

На территории Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:26

2023-12-20T20:26

2023-12-20T20:26

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. На территории Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели заседание регионального координационного совета региона по духовно-нравственному воспитанию граждан. Главными темами стали сохранение и укрепление патриотических и семейных традиций, поддержка будущих мам, семей Верхневолжья, участников специальной военной операции. "Важно объединить усилия государства, церкви, общественных организаций, работающих с молодежью, в укреплении безусловного авторитета традиционной многодетной семьи. Воспитывать у молодого поколения, будущих родителей отношение к семье, как к одной из основополагающих ценностей. Весомой частью этой работы станет введение в наших образовательных учреждениях курса "Нравственные основы семейной жизни", ориентированного на подростков", – сказал Руденя. В школах и колледжах Тверской области наряду с духовно-нравственным воспитанием, православным просвещением введены дополнительные дисциплины, направленные на решение этих задач. К примеру, проектами "Моя семья" и "Семейные ценности" охвачено более 60 тысяч школьников и свыше 10 тысяч студентов колледжей. С 9 января 2024 года в старших классах стартует курс о нравственных основах семейной жизни, который анонсировал глава региона. В Тверской области помимо мероприятий по укреплению традиционных ценностей внедрен комплекс мер по повышению качества жизни семей, воспитывающих детей. Особое внимание уделяется большим семьям. Многодетные родители Верхневолжья могут рассчитывать на федеральные и региональные выплаты, поддержку в погашении ипотеки, приобретении автомобиля. Детей обеспечивают бесплатной школьной формой. За приверженность семейным ценностям мамы и папы поощряются знаками "Слава матери" и "Слава отца". Многодетные семьи региона могут проявить себя в конкурсе "Семья года" и других проектах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231220/fond-1917080777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь руденя, тверская область, общество