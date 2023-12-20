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Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 20.12.2023
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Тверская область
 
20:26 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rudenya-1917081503.html
Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 20.12.2023
Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
На территории Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:26
2023-12-20T20:26
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. На территории Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели заседание регионального координационного совета региона по духовно-нравственному воспитанию граждан. Главными темами стали сохранение и укрепление патриотических и семейных традиций, поддержка будущих мам, семей Верхневолжья, участников специальной военной операции. "Важно объединить усилия государства, церкви, общественных организаций, работающих с молодежью, в укреплении безусловного авторитета традиционной многодетной семьи. Воспитывать у молодого поколения, будущих родителей отношение к семье, как к одной из основополагающих ценностей. Весомой частью этой работы станет введение в наших образовательных учреждениях курса "Нравственные основы семейной жизни", ориентированного на подростков", – сказал Руденя. В школах и колледжах Тверской области наряду с духовно-нравственным воспитанием, православным просвещением введены дополнительные дисциплины, направленные на решение этих задач. К примеру, проектами "Моя семья" и "Семейные ценности" охвачено более 60 тысяч школьников и свыше 10 тысяч студентов колледжей. С 9 января 2024 года в старших классах стартует курс о нравственных основах семейной жизни, который анонсировал глава региона. В Тверской области помимо мероприятий по укреплению традиционных ценностей внедрен комплекс мер по повышению качества жизни семей, воспитывающих детей. Особое внимание уделяется большим семьям. Многодетные родители Верхневолжья могут рассчитывать на федеральные и региональные выплаты, поддержку в погашении ипотеки, приобретении автомобиля. Детей обеспечивают бесплатной школьной формой. За приверженность семейным ценностям мамы и папы поощряются знаками "Слава матери" и "Слава отца". Многодетные семьи региона могут проявить себя в конкурсе "Семья года" и других проектах, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Общество

Руденя: реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей

В Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
В Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
В Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. На территории Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду глава региона и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели заседание регионального координационного совета региона по духовно-нравственному воспитанию граждан. Главными темами стали сохранение и укрепление патриотических и семейных традиций, поддержка будущих мам, семей Верхневолжья, участников специальной военной операции.
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"Важно объединить усилия государства, церкви, общественных организаций, работающих с молодежью, в укреплении безусловного авторитета традиционной многодетной семьи. Воспитывать у молодого поколения, будущих родителей отношение к семье, как к одной из основополагающих ценностей. Весомой частью этой работы станет введение в наших образовательных учреждениях курса "Нравственные основы семейной жизни", ориентированного на подростков", – сказал Руденя.
В школах и колледжах Тверской области наряду с духовно-нравственным воспитанием, православным просвещением введены дополнительные дисциплины, направленные на решение этих задач. К примеру, проектами "Моя семья" и "Семейные ценности" охвачено более 60 тысяч школьников и свыше 10 тысяч студентов колледжей. С 9 января 2024 года в старших классах стартует курс о нравственных основах семейной жизни, который анонсировал глава региона.
В Тверской области помимо мероприятий по укреплению традиционных ценностей внедрен комплекс мер по повышению качества жизни семей, воспитывающих детей. Особое внимание уделяется большим семьям.
Многодетные родители Верхневолжья могут рассчитывать на федеральные и региональные выплаты, поддержку в погашении ипотеки, приобретении автомобиля. Детей обеспечивают бесплатной школьной формой. За приверженность семейным ценностям мамы и папы поощряются знаками "Слава матери" и "Слава отца". Многодетные семьи региона могут проявить себя в конкурсе "Семья года" и других проектах, пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
 
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