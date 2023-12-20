https://ria.ru/20231220/rubl-1916862500.html

Итоги года: Цифровой рубль вышел в реальность

Итоги года: Цифровой рубль вышел в реальность - РИА Новости, 20.12.2023

Итоги года: Цифровой рубль вышел в реальность

Текущий год ознаменовался ярким событием – наконец-то в России началось тестирование цифрового рубля в реальных условиях. Главными выгодоприобретателями от... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:12

2023-12-20T08:12

2023-12-20T08:12

экономика

анатолий аксаков

руслан пермяков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Текущий год ознаменовался ярким событием – наконец-то в России началось тестирование цифрового рубля в реальных условиях. Главными выгодоприобретателями от внедрения третьей формы денег, по задумке Банка России, станут население и бизнес за счет бесплатных переводов и дешевых комиссий. Однако на цифровой рубль возлагается куда больше надежд: от использования его во внешнеторговых расчетах до выдачи в нем льготных кредитов на структурную перестройку экономики. Пилот с цифровым рублем стартовал 1 августа и будет длиться как минимум до конца 2024 года, а при необходимости может быть продлен, заявили в ЦБ. Внедрять цифровую валюту в массовый оборот Банк России намерен только после завершения ее тестирования - не ранее 2025 года. Оценить все прелести цифровой формы денег могут пока несколько сотен человек, десятки магазинов и 13 банков в 11 городах. Число операций в цифровом рубле уже исчисляется тысячами, их объем приблизился к 1 миллиону. В будущем году круг участников расширится, но все равно будет ограниченным. Одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты, как указывает ЦБ, - это бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, которые банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами. Бизнес также не останется в накладе: комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам - ставка по эквайрингу в коммерческих банках может достигать 2-3% - и даже ниже комиссий системы быстрых платежей. На страже бюджета Цифровые рубли имеют уникальный код, который повысит прозрачность операций с ними. Например, это позволит отлавливать мошенников и предотвратить нецелевое расходование денег, особенно бюджетных средств, и даже помочь в борьбе с коррупцией. "Важным преимуществом цифрового рубля является возможность установки ограничений на операции", - говорит руководитель направления операционного консалтинга Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным на базе МГУ имени Ломоносова Александр Ангеловский. Например, попытка оплатить покупку автомобиля средствами материнского капитала, выданными цифровыми рублями, будет провальной. А вот оплата образования ребенка пройдет без проблем, указал эксперт. Проявить себя в деле "защиты" бюджета цифровой рубль может уже в следующем году, в ходе пилота. "В настоящий момент мы совместно с Минфином и Федеральным Казначейством вырабатываем подходы, как цифровой рубль будет применяться в бюджетном процессе", - рассказали РИА Новости в ЦБ. Трансграничный рубль С помощью цифровой валюты можно строить более защищенные и надежные системы международных расчетов, указывает эксперт НТИ по цифровым финансам Виктор Достов. По его словам, технически цифровая валюта позволяет уйти от недружественной SWIFT и создавать локальные системы, менее чувствительные к внешним факторам. Использование цифрового рубля во взаиморасчетах позволить избежать блокировки платежей и даже скрыть детали трансакций, отмечает замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Наиболее перспективными странами для старта таких расчетов, по его мнению, являются Белоруссия, Китай и Индия. Кроме того, на этом поприще цифровой рубль способен потеснить и криптовалюты. "Экономические отношения государств на основе цифровых валют центральных банков выглядят куда более серьезно и привлекательно, чем платежи в неуправляемой, а точнее, неизвестно кем и как управляемой криптовалюте", - считает эксперт Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Плахов. ВТБ, который входит в число участников пилота цифровой нацвалюты, уже опробовал трансграничные переводы в цифровом рубле между компаниями из России в Белоруссию. По словам зампреда правления банка Вадима Кулика, Россия стоит на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов. При этом в Банке России рассказали РИА Новости, что ЦБ ведет диалог с партнерами из дружественных стран для тестирования цифрового рубля во взаимных расчетах, но о конкретных шагах и времени пилота говорить пока рано. Цифровые кредиты Вместе с тем такой плюс цифровой валюты, как ее программируемость, позволяющая обеспечить целевое распределение и расходование средств, может использоваться не только в бюджетной сфере, послужить не только бизнесу и населению в деле эффективного управления финансами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что такой плюс цифровых денег необходимо использовать для льготного кредитования структурной трансформации экономики. По словам депутата, возможность заложить в цифровой рубль алгоритмы, способные обеспечить движение денег только на финансирование наиболее важных проектов, не позволит им сразу уйти на потребительский рынок. Таким образом, влияние льготных кредитов в цифровой валюте на инфляцию будет крайне ограничено, считает Аксаков. Он предложил ЦБ и ВЭБ протестировать возможности цифровой валюты в льготном кредитовании. Однако идея о цифровых рублях в нынешнем виде не предусматривает возможность открывать в них вклад и получать кредит. Цифровой рубль вводится в первую очередь как еще одно средство для платежей и переводов, подчеркивает ЦБ. Регулятор уверен, что цель цифровой валюты – обеспечить гражданам и бизнесу возможность выбора, каким инструментом пользоваться в той или иной ситуации. "Что касается кредитов и депозитов, то это прерогатива банков. Выдавать кредиты в цифровых рублях не планируется", - заявили агентству в Банке России.

https://ria.ru/20231208/rubl-1914599766.html

https://ria.ru/20231030/rubl-1906196446.html

https://ria.ru/20230809/rubl-1889058859.html

https://ria.ru/20230905/tsifra-1894407257.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анатолий аксаков, руслан пермяков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф